صور.. مرافق مكشوفة وأعمال حفر وقمامة ملاصقة لمعهد موط الأزهرى للبنين بالداخلة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

رصدت عدسة "اليوم السابع" أعمال حفر مكشوفة ومرافق مياه، ومحابس مكشوفة دون تغطية أو تأمين، داخل حفرة ملاصقة لمعهد موط الأزهرى للبنين بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، والتى لم يتم تغطيتها لخضوعها لأعمال صيانة، حتى تم الانتهاء منها ولم يتم تغطيتها حتى الآن، مما أدى إلى تحولها إلى بؤرة لجلب القمامة والحشرات والزواحف عليها، بما يهدد حياه السكان فى المنطقة .

كما تسبب إهمال تلك الحفرة، فى تراكم أكياس القمامة والمخلفات من الأوراق البالية وأوراق الشجر فى الحفرة، التى تقع فى جانب سور المعهد الأزهرى مباشرة، وبالقرب من العمارات السكنية فى حى الزهور بمدينة موط، على الرغم من شكاوى المواطنين بسرعة التدخل للقضاء على تلك المظاهر المتكررة من الإهمال فى التعامل مع مرافق المياه والصرف، مما يؤدى لحدوث مشكلات بها وتلحق الأذى بالمواطنين والأطفال الذين لا يلاحظون تلك الحفر وقد يتعرضون للسقوط فيها .

وقال محمد عبد الله من أحد سكان المنطقة، أن الشوارع الرئيسية بمدينة موط تشهد كثافة كبيرة فى أعمال النظافة الصيانة، وعلى العكس تجد الشوارع الفرعية والحوارى مليئة بالمخلفات والقمامة، ويتم تجاهل الحفر وغرف التفتيش الغير مؤمنة بصورة كبيرة، إلا أن هذا الغرفة المكشوفة موضع محبس مياه تقع فى شارع رئيسى وبجوار معهد أزهرى بالقرب من الباب الجانبى للمعهد، وفى موازاة عدة مناطق سكنية ولم يتم التعامل معها منذ فترة طويلة، حتى تحولت إلى بؤرة لتراكم المخلفات والقمامة ومظهر غير لائق بالمشهد الحضارى الذى تسعى رئاسة مركز الداخلة لتنفيذه بمدينة موط عاصمة مركز الداخلة .



اعمال حفر غير مؤمنة



محبس مياه ملاصق لمعهد ازهرى بالداخلة



جانب من التراكمات



قمامة ومخلفات فى محيط المعهد



شكاوى المواطنين من الحفرة



تجاهل اعمال الحفر منذ فترة طويلة



فى قلب مدينة موط



واجهة معهد موط الازهرى