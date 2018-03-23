صور .. محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية مساء اليوم لكافة المحاور المطلة على القصر من أعلى هضبة ام السيد ومن أسفلها من أجل وضع اللمسات النهائية لافتتاح القصر واقامة منطقة ثقافية ترفيهية نثقيفيه تخدم الأهالى وكافة الزوار، رافق المحافظ فى جولتة اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء عبدالفتاح حلمى المستشار الاعلامى للمحافظ.

وقال المحافظ تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ ادى الى تطوير المنطقة المحيطة بأكملها من رصف طرق ومداخل فضلا على زرع العديد من الأعمدة الكهربائية واعمال التجميل والزراعات وإنشاء باركينج للسيارات وتركيب شاشه عملاقة وانشاء مسرح صيفى.