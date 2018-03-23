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صور.. محافظ الإسماعيلية يطمئن على جاهزية اللجان والمقرات الانتخابية

الجمعة، 23 مارس 2018 03:56 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يطمئن على جاهزية اللجان والمقرات الانتخابية جانب من الجولة





الإسماعيلية – جمال حراجى
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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية على عدد من المدارس بأحياء مدينة الإسماعيلية الثلاثة، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية اللجان والمقرات الانتخابية بتلك المدارس، والتأكد من توافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية، والوقوف على أية ملاحظات أو احتياجات مطلوبة، والعمل على توفيرها بشكل فورى، وذلك فى إطارالاستعدادات لانطلاق فعاليات جولة الانتخابات الرئاسية المرتقبة والمقرر لها أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجارى، ورافقه خلال الجولة كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

أكد المحافظ خلال الجولة، على ممثلى كافة الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وخاصة كبار السن والعمل على تيسير وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسيرعملية الاقتراع على الناخبين، بالإضافة إلى توفير كافة سبل التأمين لجميع اللجان، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، لتوفير أطقم من الأطباء والتمريض باللجان لخدمة الناخبين وتقديم أى خدمة طبية لأى حالة قد تحتاج للمساعدة، كما تم تجهيز أماكن ومظلات للانتظار، وتوفير مجموعات عمل من الشباب لإرشاد الناخب عن رقم وأسم لجنته.

1- المحافظ فى جولة بأحد اللجان
 المحافظ فى جولة بأحد اللجان

 

2- لجنة مدرسة أم الأبطال
 لجنة مدرسة أم الأبطال

 

3- تجهيز اللجان أستعداد لأستقبال الناخبين
تجهيز اللجان استعدادا لاستقبال الناخبين

 

4- المحافظ ووكيل وزارة التعليم يتفقدان اللجان
 المحافظ ووكيل وزارة التعليم يتفقدان اللجان

 

5- داخل احد اللجان
 داخل أحد اللجان

 

6- المحافظ والسكرتير المساعد اثناء المرور على اللجان
 المحافظ والسكرتير المساعد أثناء المرور على اللجان

 

7- مدرسة السادات
 مدرسة السادات

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