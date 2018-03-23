صور.. مجسم مصغر لمدينة مرورية داخل رياض الأطفال بمدرسة القصير الرسمية للغات







البحر الأحمر - عماد عرفة

صمم طلاب مدرسة القصير الرسمية للغات، مصغر لمدينة مرورية داخل رياض الأطفال بالمدرسة، بمساعدة المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بالمدرسة، الذين ساعدو بالعمل فى إنشاء تلك المدينة الصغيرة .



وفى لفتة طيبة وانسانية من تلاميذ رياض الأطفال ومعلمى ومعلمات مدرسة القصير الرسمية للغات أهدوا المدينة المرورية لروح زميله لهم المعلمه شرين سيد أحمد أحدى معلمات المدرسة التى وفتها منيه منذ فترة قليلة لظروف مرضية مرت بها .



من جانبه قال محمد كامل مدير مدرسة القصير الرسمية للغات، أن فكرة انشاء مدينة مرورية داخل رياض الاطفال بمدرسة القصير الرسمية للغات، لها عدة اهداف اولا ترسيخ مفاهيم الالتزام بتعليمات المرور للطلاب حفاظا على حياتهم، مؤكدا على أن المدينة المرورية مجسم مصغر بالفعل من مدينة مرورية حقيقية .



وأضاف مدير مدرسة القصير الرسمية للغات أن تم التنسيق مع مبارك إبراهيم مدير إدارة القصير التعليمية لإنشاء المدينة داخل رياض الأطفال وكذلك دخول مسابقة بتصميم على مستوى المدارس الأخرى من حيث تصاميم المدن المرورية داخل رياض الأطفال.



من جانبه قال حسنى تمير، وكيل مدرسة القصير الرسمية للغات، إن تصميم مدرسة مرورية داخل رياض الأطفال بالمدرسة حصل على أفضل تصميم على مستوى إدارة القصير، وننتظر التقييم بين الادارات على مستوى المحافظة .



واضاف وكيل المدرسة لـ" اليوم السابع"، أن اولياء الأمور كان لهم دور كبير فى انشاء المدينة المرورية المصغردة داخل رياض الأطفال بالمدرسة حيث إنهم كانوا يحضرون للمدرسة بعد الانتهاء من عملهم لإنشاء المدينة مع ابنائهم والمعلمين بالمدرسة ورياض الأطفال تحت إشراف أمل شعبان وكيل رياض الأطفال .



وتابع تمير: خلال تصميم المدينة المرورية داخل المدرسة تمت الاستعانة بأحد رحال المرور، لوضع تصميم كقيقى مطابق للمدينة المرورية الحقيقية، وكذلك تمت الاستعانة به لتعليم الأطفال على تعليمات ومبادئ المرور والإشارات داخل المدينة



كما أوضح تمير، أن إنشاء مجسم لمدينة مرورية فى رياض الاطفال بمدرسة القصير الرسمية للغات، الفضل الأول فيها للمعلمين والأطفال وأولياء الأمور، حيث إن أولياء الأمور ساهموا بأوقاتهم وأموالهم لإنشاء المجسم داخل رياض الأطفال.



وكشف أن مدرسة القصير الرسمية للغات، مرتبطة بشكل دورى مع اولياء الأمور ومشاركتهم فى كل شئ، مؤكدا أن المدرسة تقوم بأنشكة بشكل دورى لتكريم المتفوقين والمعلمين، وكذلك أولياء الأمور .



كما أكد حسنى تمير وكيل مدرسة القصير الرسمية للغات بالقصير، أن المدىسة قامت بإعداد حفل، كرم خلاله محمد كامل مدير المدرسة، كلا من عاطف فتحى بدوى رئيس مجلس أمناء المدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية لما يقدمه من جهود لتطوير المدرسة والمساهمة الفعالة فى كل المناسبات بالمدرسة.



كذلك كرمت إدارة المدرسة الطلاب المتفوقين عن الفصل الدراسى الأول العام الدراسى 2017 / 2018 المرحلة الثانوية وسط فرحة كبيرة من اطفال المدرسة وتقديم باقات الورد لمعلمات المدرسة.



كما نظمت المدرسة أيضا حفلا لتكريم المعلم المثالى عن كل مرحلة، حيث تم تكريم كارم سليم، وناصر حسين وشاذلى جلال و سحر أبو عطية.





تصميم مديمة مرورية داخل مدرسة بالقصير



الطلاب اهدوا المدينة المرورية لروح معلمتهم



المدينة المرورية بمدرسة القصير الرسمية



معلمى رياض الاطفال خلال تصميم المدينة



التصميم حصل على المركز الاول على مستوى الادارة