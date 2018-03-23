صور.. مؤذن بالمعاش بالشرقية يدعو لدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة







الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال صلاح عبد الرازق جمعة، "65 سنة" مؤذن بأوقاف الشرقية بالمعاش مقيم بقرية عمر بيه بمدينة أبو كبير بالشرقية، والذى دعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر رمضان الماضى، وتحديدا فى يوم 18 يونيو لتناول الإفطار معه، وذلك بعد ظهوره فى تقرير صحفى يوجه فيه رسالة إلى الرئيس بالإفطار معه بمنزله بالشرقية أنه لم يكن يتخيل أن يلتقى رئيس الجمهورية لكن كرم الرئيس كلن أكبر لأنه أتاح له فرصة أن يشاركه الطعام وأفطر معه أحد أيام رمضان الماضى.

وأضاف لـ"اليوم السابع": منذ هذا اليوم وانا احب الرئيس أكثر من نفسى لما لمسته من حسن خلقه وحبه للمصريين لافتا أنه من خلال اللقاء زاد حبه لمصر وتعلم معنى الوطنية"

وتابع: جميع أصوات عائلتى للرئيس السيسى وسأخرج يوميا لادعوا كل اقاربنا والجيران للخروج وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لأنه خير من يحكم مصر".



وعن سبب انتخابه للرئيس عبد الفتاح السيسى أجاب عبد الرازق أنه استطاع أن يأمن حدودنا وعلى يديه اندخر الإرهاب وبدأ عدد من المشروعات العملاقة أنجز منها مشروعات خلال 4 سنوات لم تكن تنجز فى اقل من 30 سنة هذا بخلاف أنه أعاد لمصر ريادتها لمنطقة الشرق الأوسط.

ناهيك عن توزيع المرحلة الأولى من الأراضى الزراعية المستصلحة بمساحة 500 فدان على صغار المزارعين وجارى تنفيذ المرحلة الثانية وتسليمها والعمل مستمر لاستصلاح 4 مليون فدان وبذلك يمكن أن نصل للاكتفاء الذاتى فى معظم الأغذية الزراعية التى تستهلك جزء من الموازنة العامة للدولة بفضل التوسع الأفقى فى أراضى مصر.

وقال: أنه عاصر عدد من الرؤساء ولم يجد احرص على مصر من الرئيس السيسى خاصة أنه قدم نفسه حاملا روحه على كفه فداء للوطن فى 30 يونيو وأنقذ الوطن الغالى من ايدى عصابات الظلام التى كادت أن تودى بمصر إلى التقطيع والتمزيق

وعن كيفية إفطاره مع الرئيس السيسى قال : أنه عاش حلما لم يستيقظ منه حتى التقى الرئيس، خاصة أنه لم يمض سوى 17 يوما على دعوته للرئيس عبر إحدى الصحف القومية للإفطار معه فى منزله المتواضع بأبو كبير شرقية.



وأضاف ":عبد الرازق " كانت المفاجأة التى لم أكن أتوقعها أن يدعونى الرئيس للإفطار معه، عندما استيقظت من نومى فى العاشرة من صباح الأحد 17 يونيو فى شهر رمضان الماضى على اتصال هاتفى من رئاسة الجمهورية يخبرنى أننى مدعوا للإفطار مع الرئيس، فظننت أن أحد الأصدقاء يمازحنى، لكنه تعامل معى بجدية، وأخبرنى بالحضور فى فندق الماسة بالقاهرة، وانتهت المكالمة وكأنى دخلت فى حلم بعيد المنال، لكنى وجدته يتحقق وعندما وصلت بوابة الفندق وجدت من قابلنى وأدخلنى الاستراحة، وحضر الرئيس وصافحنى، قلت له " يا ريس كده أنت أكرم منى، لأنى دعوتك للإفطار معى فى قريتى عمر بيه مركز أبو كبير بالشرقية، لترى أحوال الشراقوة، لكنك أسرعت فى دعوتى للإفطار معك، فابتسم الرئيس وقال: انتم أهل والشرقية اهل الكرم، وجلست وبينى وبين الرئيس أحد المدعوين، وفتح الرئيس نقاشا معنا جميعا ونحن نستمع لحديثه بشغف".



وقال اتمنى أن التقى الرئيس مرة اخرى لانى بجد اشتقت لحديثه المتواضع وكى اطالبه بأن يرى الرئيس حال البلد وكيف استشرى الفساد فى الوحدات المحلية ومجالس المدن، وعندما أذهب لقضاء أى مصلحة أضطر للف كعب داير، ناهيك عن سوء الطرق التى تعانى منها الشرقية، وأن طريق صان الحجر والمنطقة الأثرية التى يتوافد عليها السياح من أنحاء العالم لا يصلح حتى للترجل وطريق قريتى عمر بيه الذى يبعد عن مدينة أبو كبير مسافة كيلو متر ما زال ترابيا وتتوقف الحياة تماما عند هطول الأمطار فى فصل الشتاء، بخلاف الظلام الدامس بسبب عدم إضاءة الطريق رغم مطالبنا المتكررة للمسؤولين برصفه أو حتى تمهيده، بخلاف نقص فى الخدمات منذ سنوات طويلة سواء مياه الشرب والصرف الصحى، استغثنا بالمسؤولين وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة لتلبية مطالبنا دون مجيب، مع ضرورة تحسين وضع الفلاح اللى عمره ما اشتكى ولا عمل مظاهرة، ورغم كده يواجه غلاء فى أسعار الأسمدة الزراعية والمبيدات، وأصبح يعانى الأمرين".



وتابع صلاح عبد الرازق حديثه قائلا: " أطالب الرئيس بالنظر إلى معاناة قاطنى محافظة الشرقية التى تعانى من مشكلات كثيرة منها معاناة الآلاف من المواطنين الذين يقيمون فى قطاع الشمال من ندرة مياه الشرب، ونشتريها بالجراكن دون أن نعلم مصدرها، ما أصاب معظم الأهالى بأمراض الفشل الكلوى وفيروس سى، إضافة إلى عدم توصيل شبكات الصرف الصحى التى تهدد المنازل بالانهيار".



وتطرق إلى مشكلات المرور فى المحافظة، وظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية بسبب مافيا الأراضى التى رفعت سعر القيراط من 5 آلاف إلى 250 ألف جنيه، ومشكلة تراكم القمامة التى تعانى منها القرى والمدن ومشكلات قطاع الصحة وتفعيل دور المستشفيات الحكومية لأنها ملاذ الفقراء والضعفاء الذين أصبحوا فريسة للعيادات الخاصة بسبب قلة الإمكانيات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات العامة التى اكتظت بالمرضى.





المؤذن



المؤذن ونجله يدعون الى السيسي



المؤذن يدعو الاهالى لانتخاب ااسيسي



صلاح عبد الرازق مع الرئيس السيسي



على مائدة الافطار