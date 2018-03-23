video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مؤتمر "مصر الثورة" ببنى سويف يدعو المواطنين للمشاركة بانتخابات الرئاسة

الجمعة، 23 مارس 2018 09:35 م
صور.. مؤتمر "مصر الثورة" ببنى سويف يدعو المواطنين للمشاركة بانتخابات الرئاسة مؤتمر حزب مصر الثورة ببنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

نظم حزب "مصر الثورة" ببنى سويف مؤتمرا جماهيريا بإحدى القاعات بمدينة بنى سويف، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والمطالبة بالإقبال على صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود مهران، رئيس الحزب والمهندس سليم الديب المنسق العام، وراندا أيمن أمينة المرأة، والمهندس حسام عبد السميع أمين الحزب ببنى سويف وعدد من أمناء الأحزاب السياسية والنقابات العامة والمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية ومواطنى المحافظة.

وطالب المشاركون فى المؤتمر بضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع والعمل على حشد المواطنين أمام اللجان الانتخابية حتى تظهر مصر أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية محبة لرئيسها جيشها وشرطتها.

وأشار المشاركون إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع وتسجيل معدلات مرتفعة للتصويت يعد رسالة إلى دول الغرب المتربصة بمصر.

 

1- كلمة رئيس الحزب

كلمة رئيس الحزب

 

2- جانب من حضور المؤتمر
جانب من حضور المؤتمر

 

3- المشاركون بالمؤتمر
 المشاركون بالمؤتمر

 

4- مؤتمر دعم السيسي
 مؤتمر دعم السيسي

 

5- السيدات يشاركن فى المؤتمر
 السيدات يشاركن فى المؤتمر

 

7- حسام عبدالسميع امين الحزب ببنى سويف
 حسام عبدالسميع امين الحزب ببنى سويف

 

7-القس اثناسيوس ممثل الكنيسة
القس اثناسيوس ممثل الكنيسة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. عرض لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

دعم السيسي




لا تفوتك
ريهام سعيد تغادر قسم السلام بصحبة طاقم الإعداد عقب إنهاء إجراءات الإفراج

ريهام سعيد تغادر قسم السلام بصحبة طاقم الإعداد عقب إنهاء إجراءات الإفراج

4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد

4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد

كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم

كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم

فيديو جراف.. 10 خطوات لتجنب حرائق السيارات أثناء القيادة

فيديو جراف.. 10 خطوات لتجنب حرائق السيارات أثناء القيادة

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة