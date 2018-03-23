صور.. مؤتمر "مصر الثورة" ببنى سويف يدعو المواطنين للمشاركة بانتخابات الرئاسة







بنى سويف أيمن لطفى

نظم حزب "مصر الثورة" ببنى سويف مؤتمرا جماهيريا بإحدى القاعات بمدينة بنى سويف، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والمطالبة بالإقبال على صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود مهران، رئيس الحزب والمهندس سليم الديب المنسق العام، وراندا أيمن أمينة المرأة، والمهندس حسام عبد السميع أمين الحزب ببنى سويف وعدد من أمناء الأحزاب السياسية والنقابات العامة والمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية ومواطنى المحافظة.

وطالب المشاركون فى المؤتمر بضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع والعمل على حشد المواطنين أمام اللجان الانتخابية حتى تظهر مصر أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية محبة لرئيسها جيشها وشرطتها.

وأشار المشاركون إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع وتسجيل معدلات مرتفعة للتصويت يعد رسالة إلى دول الغرب المتربصة بمصر.

كلمة رئيس الحزب



جانب من حضور المؤتمر



المشاركون بالمؤتمر



مؤتمر دعم السيسي



السيدات يشاركن فى المؤتمر



حسام عبدالسميع امين الحزب ببنى سويف