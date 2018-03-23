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الجمعة، 23 مارس 2018 11:57 م
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صور.. مؤتمر لأبناء النوبة ومسيرة بسيارات كورنيش السويس لدعم السيسى

الجمعة، 23 مارس 2018 11:27 م
صور.. مؤتمر لأبناء النوبة ومسيرة بسيارات كورنيش السويس لدعم السيسى مؤتمر أبناء النوبة فى السويس لدعم السيسى





السويس - سيد نون
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نظمت ابناء النوبة فى السويس، مؤتمر بعنوان النمو في حب مصر، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالصالة المغطاه لشركة النصر للبترول، بحضور عمر آدم رئيس جمعية الاتحاد النوبية بالسويس و المستشار محمد صالح عدلان رئيس نادى النوبة القاهرة.

بدأ المؤتمر بتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب لرئيس جمعية الاتحاد النوبية الرياضى السويس، وقال عمر آدم رئيس جمعية الاتحاد النوبية، أن أبناء النوبة كلهم وراء الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن الرئيس أحباربنا على دعمه وتأييده نتيجة حجم الإنجازات التى قام بها الرئيس خلال ولايته الأولى ، ودعا جميع المصريين المشاركة فى الانتخابات المقبلة.

وتخلل المؤتمر فولكلورا نوبى فرقة نور للفنون الشعبية وفقرى  فنية لفرقة نوبة نور وفقرة الفنية الفنانة نانا و للفنان حسن الصغير.

على جانب آخر، نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة السويس، مسيرة بالسيارات بكورنيش السويس الجديد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفع المشاركون أعلام مصر والسويس ولافتات تحمل صور الرئيس السيسى قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابى معلنين فيه عن دعهم الكامل لسيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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مسيرة-بسيارات-بكورنيش-السويس-لدعم-السيسى-(2)
 
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مؤتمر-لابناء-النوبة-بالسويس-لدعم-السيسى
 

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