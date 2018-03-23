صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد الرئيس "السيسى" بشبرا الخيمة







القليوبية-نيفين طه

نظم النائب محمود عطية عضو مجلس النواب عن دائرة غرب شبرا الخيمة ، اليوم مؤتمرا جماهيرا حاشدا، ضم المئات من أهالى مدينة شبرا الخيمة، الذيين أقبلوا على الحضور ليعلنوا عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار النائب محمود عطية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو رجل المرحلة، وقاوم الفساد الذى كان استشرى بالبلاد، مضيفاً أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هى بمثابة رد الجميل، ولابد أن نثبت للعالم أن المصريين لديهم وعى وذلك بالمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتولى فترة رئاسية ثانية وذلك لاستكمال مسيرة النجاح والتعمير.