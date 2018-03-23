صور.. قضاة البحيرة يتسلمون أوراق الاقتراع بمجمع دمنهور

صور.. قضاة البحيرة يتسلمون أوراق الاقتراع بمجمع دمنهورالجمعة، 23 مارس 2018 08:42 م
قضاة البحيرة يتسلمون أوراق الاقتراع بمجمع دمنهور
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أشرف المستشار سعد السعدنى، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، على تسليم الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية لرؤساء اللجان العامة والفرعية فى بحضور المستشار حامد عيساوى، رئيس نادى قضاة البحيرة وجمع من المستشارين والقضاة.
وناشد المستشار حامد عيساوى، جموع شعب البحيرة على ضرورة المشاركة الإيجابية والحضور لمقر لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ليرى العالم المصريين وهم يختاروا رئيسهم فى ملحمة وطنية مؤكدا أن الناخبين سوف يلقون كل عون ويسر من جميع مؤسسات الدولة.
قضاة البحيرة يتسلمون أوراق الاقتراع بمجمع دمنهور
قضاة البحيرة يتسلمون أوراق الاقتراع بمجمع دمنهور
قضاة البحيرة يتسلمون أوراق الاقتراع بمجمع دمنهور
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