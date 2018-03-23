صور.. قافلة طبية للكشف على 1275 حالة فى بنى سويف

صور.. قافلة طبية للكشف على 1275 حالة فى بنى سويفالجمعة، 23 مارس 2018 04:39 م
جانب من القافلة الطبية
بنى سويف أيمن لطفى
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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية بقرية بنى حدير بمركز الواسطى شمال المحافظة تم خلالها فحص 1275 مواطنا، فى عدة تخصصات، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وتم خلال القافلة التى نفذت على مدار يومين تحاليل طبية عبارة عن 52 معمل دم و24 معمل طفيليات - و4 محولين للمستشفيات، و2 نفقة دولة و137 تثقيف صحى و137 رسم قلب.
وشارك فى القافلة كل من الدكتور محمد حجازى، منسق القوافل بالمديرية - د. محمد خلف مسؤول الإمداد الطبى - طه كمال حجاج . مسئول مالى وإدارى - عيد فرج فرج ، مسئول معلومات القوفل - أحمد عجمى، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.
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