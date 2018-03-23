صور.. على المصيلحى وصبرى عبادة بالشرقية لحث المواطنين على الخروج للتصويت







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أدى الدكتور على المصيلحى وزير التموين، صلاة الجمعة بمسجد الفقهاء بقرية طوخ مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بحضور الشيخ صبري عبادة مستشار وزارة الأوقاف لقطاع المديريات، والشيخ السيد غريب مدير أوقاف أبو كبير، وجودت عبد الكريم القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أبو كبير، والعميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة أبو كبير، والمقدم رائد ربيع رئيس مباحث أبو كبير وعدد من السياسيين والمجتمع المدنى.

وألقى الشيخ صبرى عبادة، خطبة الجمعة، قائلا: "إن مصر ذكرت فى القرآن أكثر من 30 مرة وفى الإنجيل أكثر من 600 مرة، وتحارب مصر منذ 500 عام وما زالت تحارب لتوطيد الأمن والأمان بربوعها.

وتطرق عبادة فى خطبة الجمعة إلى أن مصرنا الحبيبة دافعت بكل إمكانياتها عن القضية الفلسطينية، فى عطاء منذ زمان بعيد، وجاء وقت الوقوف بجوار مصر الممثلة فى رئيسها وجيشها وشرطتها.

وطالب عبادة المصلين، بضرورة اصطحاب كل الأهل والخروج للإدلاء بأصواتهم، قائلا: "إن لم تخرج للتصويت فأنت خائن للأمانة والأوطان والأبناء، لأن الانتخابات تؤكد بناء الوطن والاستمرار فى تنميته، والتى يعكف الرئيس عليها، فقد بدأ مشروعات بنية أساسية لابد وأن يستكملها".

ومن جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى لـ"اليوم السابع"، أنه يتحرك فى كل مكان لتحفيز المصريين على الخروج إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتهم، وجعل ايام الانتخابات الثلاثة ملحمة شعبية، تؤكد تماسك الشعب والتفافه حول الجيش والشرطة والقيادة السياسية، وأنهم مصرون على أن يستكمل الرئيس السيسى تنمية وبناء مصر الحديثة داخليا وخارجيا.