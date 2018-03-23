video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. على المصيلحى وصبرى عبادة بالشرقية لحث المواطنين على الخروج للتصويت

الجمعة، 23 مارس 2018 02:54 م
صور.. على المصيلحى وصبرى عبادة بالشرقية لحث المواطنين على الخروج للتصويت وزير التموين يؤدى صلاة الجمعة





الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

أدى الدكتور على المصيلحى وزير التموين، صلاة الجمعة بمسجد الفقهاء بقرية طوخ مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بحضور الشيخ صبري عبادة مستشار وزارة الأوقاف لقطاع المديريات، والشيخ السيد غريب مدير أوقاف أبو كبير، وجودت عبد الكريم القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أبو كبير، والعميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة أبو كبير، والمقدم رائد ربيع رئيس مباحث أبو كبير وعدد من السياسيين والمجتمع المدنى.
 
 
وألقى الشيخ صبرى عبادة، خطبة الجمعة، قائلا: "إن مصر ذكرت فى القرآن أكثر من 30 مرة وفى الإنجيل أكثر من 600 مرة، وتحارب مصر منذ 500 عام وما زالت تحارب لتوطيد الأمن والأمان بربوعها.
 
 
وتطرق عبادة فى خطبة الجمعة إلى أن مصرنا الحبيبة دافعت بكل إمكانياتها عن القضية الفلسطينية، فى عطاء منذ زمان بعيد، وجاء وقت الوقوف بجوار مصر الممثلة فى رئيسها وجيشها وشرطتها.
 
 
وطالب عبادة المصلين، بضرورة اصطحاب كل الأهل والخروج للإدلاء بأصواتهم، قائلا: "إن لم تخرج للتصويت فأنت خائن للأمانة والأوطان والأبناء، لأن الانتخابات تؤكد بناء الوطن والاستمرار فى تنميته، والتى يعكف الرئيس عليها، فقد بدأ مشروعات بنية أساسية لابد وأن يستكملها".
 
 
ومن جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى لـ"اليوم السابع"، أنه يتحرك فى كل مكان لتحفيز المصريين على الخروج إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوتهم، وجعل ايام الانتخابات الثلاثة ملحمة شعبية، تؤكد تماسك الشعب والتفافه حول الجيش والشرطة والقيادة السياسية، وأنهم مصرون على أن يستكمل الرئيس السيسى تنمية وبناء مصر الحديثة داخليا وخارجيا.
 
جانب من الخطبة
جانب من الخطبة

وزير التموين بالمسجد
وزير التموين بالمسجد

وزير التموين يؤدى صلاة الجمعة
وزير التموين يؤدى صلاة الجمعة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. مؤتمر جماهيرى بأبو كبير الشرقية لدعم السيسي بحضور وزير التموين

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

انتخابات الرئاسه




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة