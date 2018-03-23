صور.. عروض مائية تحمل علم مصر لدعم الرئيس على شاطىء الإسكندرية







الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة الشاطبى عروض مائية تحمل علم مصر لتشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شهد طريق الكورنيش أمام مكتبة الإسكندرية، أجواء احتفالية وعروض وأغانى وطنية حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مرددين الهتافات الوطنية، وذلك فى إطار احتفالية كبرى بالإسكندرية تحت عنوان "كلنا من أجل مصر"، لدعم الوطن والقوات المسلحة فى عملياتها بسيناء.

وشارك فى المهرجان المئات من أصحاب هواية قيادة الدراجات النارية، بالإسكندرية وكل من يرغب فى المشاركة من جانب المواطنين.

ووجه القائمون على المهرجان الدعوة لكل من يريد أن يشارك سواء الدراجة النارية الخاصة به أو بالسيارة، كما شارك فى الفعالية حملة إرادة جيل بمحافظة الإسكندرية بسلسلة بشرية داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بمشاركة القوى السياسية.



عروض مائية تحمل علم مصر لدعم الرئيس



عروض مائية تحمل علم مصر لدعم الرئيس



عروض مائية تحمل علم مصر لدعم الرئيس



عروض مائية تحمل علم مصر لدعم الرئيس



عروض مائية تحمل علم مصر لدعم الرئيس



عروض مائية تحمل علم مصر لدعم الرئيس