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الجمعة، 23 مارس 2018 02:22 م
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صور.. عروض جوية و عسكرية خلال احتفال باكستان بعيدها الوطنى

الجمعة، 23 مارس 2018 01:40 م
صور.. عروض جوية و عسكرية خلال احتفال باكستان بعيدها الوطنى اليوم الوطنى فى باكستان





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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تحتفل باكستان اليوم الجمعة بالعيد الوطنى الذى يوافق ذكرى التوافق على إقامة الدولة بعد مسيرة كفاح طويلة وشاقة قادها مسلمو شبه القارة الهندية لإقامة دولة خاصة بالمسلمين.

وفرضت باكستان إجراءات أمنية مشددة للحد من وقوع أى أعمال إرهابية خلال الاحتفالات بذكرى اليوم الوطنى.

وأقام الجيش الباكستانى عرضا عسكريا واسع النطاق فى العاصمة إسلام أباد، بهذه المناسبة ، وأقيم العرض العسكرى بشكل مشترك بين القوات البرية والبحرية والجوية الباكستانية.

احتفالات اليوم الوطنى فى باكستان
احتفالات اليوم الوطنى فى باكستان

 

الاستعراض العسكرى
الاستعراض العسكرى

 

الطيران الباكستانى
الطيران الباكستانى

 

القفز بالمظلات
القفز بالمظلات

 

القوات الباكستانية
القوات الباكستانية

 

أليات عسكرية فى باكستان
أليات عسكرية فى باكستان

 

باكستان تحتفل بعيدها الوطنى
باكستان تحتفل بعيدها الوطنى

 

عروض جوية فى سماء باكستان
عروض جوية فى سماء باكستان

 

عروض عسكرية (2)
عروض عسكرية 

 

عروض عسكرية
عروض عسكرية

 

قوات الجيش الباكستانى
قوات الجيش الباكستانى

 


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