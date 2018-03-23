صور.. عرض لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية







الإسكندرية أسماء على بدر

قدم مجموعة من أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة عرضا مسرحيا، يحكى عن الإرهاب فى مصر، وتضحيات القوات المسلحة على الجبهة فى سيناء.

وقدم العرض ما تفعله الجماعات الإرهابية فى سيناء من عمليات لاستنزاف دم القوات المسلحة، كما قدم دور الصحفيين فى نقل الخبر وإبلاغ الشعب بحقيقة الأمور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمته حملة مواطن، بمنطقة المنشية، مساء اليوم الجمعة، تحت رعاية ملكة مسعود مرشحة مجلس النواب السابقة؛ لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، بحضور الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف، والإنبا بافلى جاد راعى كنيسة الأنبا انطونيوس والإنبا بولا بالمندرة، وحسن حافظ عضو مجلس النواب.

وقالت ماجدة الشاذلى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المرأة يجب أن تشارك فى الانتخابات الرئاسية، لما لها من دور فى دعم القيادة السياسية.

وأضافت أن المرأة هى التى ضحت بأبنائها شهداء وضحايا من أجل مصر، فى العملية الشاملة سيناء 2018، لمحاربة الإرهاب، ودعت الحضور للنزول أمام اللجان الانتخابية، لدعم القيادة السياسية، والوقوف بجانب مصر.



عرض لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية



عرض لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية



عرض لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية



عرض لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية



عرض لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية



عرض لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية



عرض لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية