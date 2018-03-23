صور.. طائرة المنتخب الوطنى "مصر للطيران" تصل مطار تونس







كتبت رحاب نبيل

وصلت إلى مطار تونس الدولى، صباح اليوم الجمعة، طائرة المنتخب الوطني "مصر للطيران"، التى تحمل شعار المنتخب المصري لكرة القدم، وذلك بقيادة كابتن طيار أحمد العراقي.



كان في استقبال الطائرة، بمطار تونس، السفير نبيل حبشي السفير المصري بتونس، وغادة الخطيب مدير مكتب مصر للطيران.



و تعد طائرة المنتخب "مصر للطيران"، ضمن أحدث الطرازات التي انضمت إلى أسطول مصر للطيران مؤخرًا، وهي من طراز البوينج B737-800NG و مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية والتي تم طلائها بشكل مختلف ومتميز تليق بمكانة واسم مصر ومنتخبها القومي حول العالم.



وكانت الشركة قد اعلنت مؤخرًا عن رعايتها للمنتخب المصري والكرة المصرية ومشجعيها لمدة خمس سنوات وخلال رحلات مصر للطيران إلى روسيا للمشاركة وحضور مباريات المنتخب خلال بطولة كأس العالم المقامة في روسيا ٢٠١٨.

