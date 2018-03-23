صور.. شركة مياة الشرب بالبحر الأحمر تنظم ماراثون احتفالا باليوم العالمى للمياه

صور.. شركة مياة الشرب بالبحر الأحمر تنظم ماراثون احتفالا باليوم العالمى للمياهالجمعة، 23 مارس 2018 04:43 م
جانب من المشاركين فى المارثون
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أطلق اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إشارة بدء مارثون الدرجات التى تنظمة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، احتفالا باليوم العالمى للمياه بمدينة الغردقة، تحت شعار " نقطة مياة تساوى حياة".
شارك فى المارثون، العشرات من الشباب، حيث انطلق المارثون من ميدان عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة، متجها إلى طريق الكورنيش وصولا بممشى النصر الجديد.
من جانبه، قال المهندس يحيى صديق رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب بالبحر الأحمر، إنه عقب المارثون ستستكمل الشركة احتفالاتها باليوم العالمى للمياه بإقامة حفل بممشى النصر الجديد بشارع النصر، وتقديم عروض فنية وورش رسم وتلوين بالمجان لحث الأطفال والمشاركين فى الحفل للحفاظ وترشيد استهلاك المياه.
وأضاف صديق على هامش احتفال الشركة باليوم العالمى للمياه، أنه خلال الأسبوع الماضى قامت الشركة بتنظيم عدد كبير من الندوات التوعوية، لتعريف المواطنين بأهمية المياه وترشيد استهلاكها، من بينها 340 ندوة داخل مساجد الغردقة بالتنسيق مع الأوقاف.
انطلاق مارثون الدرجات احتفالا باليوم العالمى للمياه
جانب من المشاركين فى المارثون
شركة مياه الشرب تنظم مارثون درجات
جانب من المارثون
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