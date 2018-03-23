صور.. سلسلة بشرية لتأييد الرئيس وحث المواطنين للمشاركة الانتخابية بالإسكندرية







الإسكندرية - أسماء على بدر

نظم أهالى دائرة باب شرق بالإسكندرية أطول سلسلة بشرية، بطول 15 كيلومتراً، على جانبى طريق الكورنيش، بداية من مكتبة الإسكندرية حتى إسبورتينج، يتخللها ماراثون دراجات بخارية، وأغانى وطنية، وفنون شعبية، ومراكب شرعية وجيت سكى فى البحر، وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية مقبلة، رافعين لافيتات دعم للرئيس، وأعلام مصر، وضمّت المسيرة الألاف من أبناء الدائرة من الشباب والفتيات، وطلاب المدارس والجامعات، وممثلى الأوقاف والأزهر والكنيسة، وعدداً من أعضاء مجلس النواب، وشخصيات رياضية وسياسية.

حيث دعى المحامى علاء جاد، منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بدائرة باب شرق، أبناء الدائرة لتكوين أكبر سلسلة بشرية بطول 15 كيلو مترا على طريق كورنيش المحافظة، مؤكدا على توعية للمواطنين وذلك لحشدهم فى المشاركة الانتخابية بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وأضاف "جاد"، "نزولنا الانتخابات هذه المرة هام للغاية، لأن جميع أفراد الشعب مسئولون فى الحفاظ على البلد وحمايته أرضيها"، موضحآ بأن انتخابات 2018 لا تقل أهمية وخطورة عن 30 يونيو، لأن نزول المصريين فى 2013 أوقف مؤامرة ومخطط للفوضى الخلاقة كان من المنتظر أن يفتك بمصر شأنها الدول العربية إلا أن المصريين أوقفوا تلك المؤامرة.

وأوضح منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بدائرة باب شرق، أن هذه المرحلة ليست عادية، وأطالب بنزول أهل الإسكندرية لإنقاذ مصر من مخطط العصابة الإرهابية، وموضحا بأن المشاركة ضرورية فى الانتخابات، لأن بعض القوى الخارجية تريد أن تثبت أن الانتخابات الرئاسية ستكون بلا ناخبين لتفقد مصر شرعيتها، وبعض المنظمات مدفوعة الأجر تريد نقل صورة اللجان خاوية للعالم لإحراج الدولة المصرية، مشيرآ بأن العالم يقيس قوة الدولة بحجم المشاركة الانتخابية، وبإقبال ناخبيها على اللجان بكثافة.



سلسلة بشرية لتأييد الرئيس وحث المواطنين



سلسلة بشرية لتأييد الرئيس وحث المواطنين



سلسلة بشرية لتأييد الرئيس وحث المواطنين



سلسلة بشرية لتأييد الرئيس وحث المواطنين



سلسلة بشرية لتأييد الرئيس وحث المواطنين



سلسلة بشرية لتأييد الرئيس وحث المواطنين