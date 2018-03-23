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صور.. رئيس كوريا الجنوبية يلتقى نظيره الفيتنامى فى هانوى

الجمعة، 23 مارس 2018 07:27 ص
صور.. رئيس كوريا الجنوبية يلتقى نظيره الفيتنامى فى هانوى رئيس كوريا الجنوبية مع نظيره الفيتنامى





رويترز
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التقى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، برئيس فيتنام تران داى كوانج، اليوم الجمعة، فى القصر الرئاسى بهانوى، وذلك فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، حيث عقد الطرفان قمة ثنائية لبحث العلاقات بين البلدين.

ووصل الرئيس الكورى الجنوبى، الخميس، إلى فيتنام فى زيارة دولة تستغرق 3 أيام بهدف تحسين علاقات بلاده والتعاون الاقتصادى مع الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا.

وتبدأ جولة مون، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية بزيارة إلى فريق فيتنام الوطنى لكرة القدم، الذى يقوده المدرب الكورى الجنوبى بارك هانغ سيو، طبقا لما قال مكتبه تشونغ وا داى .

وقد حقق فريق بارك المركز الثانى فى بطولة الاتحاد الآسيوى لكرة القدم تحت سن الـ23 ، التى أقيمت فى الصين فى يناير. وفى مقابلة صحفية سابقة أجرتها صحيفة " الشعب" الرسمية الفيتنامية ، قال الرئيس الكورى الجنوبى ، إن الإنجاز الذى حققه بارك وفريقه أظهر قوة مشتركة للبلدين .

وقال" إننى سعيد للفريق لأنه أظهر بطريقة رمزية عبر الرياضة سحر "كوريا الجنوبية وفيتنام" الذى يمكن أن يحقق أى شيء عندما يوحد البلدان قوتهما معا".

رئيس-كوريا-الجنوبية-مع-نظيره-الفيتنامى
رئيس كوريا الجنوبية مع نظيره الفيتنامى

 

رئيس-كوريا-الجنوبية-يلتقى-نظيره-الفيتنامى-فى-هانوى
رئيس كوريا الجنوبية يلتقى نظيره الفيتنامى فى هانوى

 

قمة-بين-كوريا-الجنوبية-وفيتنام
قمة بين كوريا الجنوبية وفيتنام

 

كوريا-الجنوبية-وزوجته-مع-نظيره-الفيتنامى-وزوجته
كوريا الجنوبية وزوجته مع نظيره الفيتنامى وزوجته

 

مباحثات-بين-رئيس-كوريا-الجنوبية-ونظيره-الفيتنامى
مباحثات بين رئيس كوريا الجنوبية ونظيره الفيتنامى

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