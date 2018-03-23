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صور.. دول فى الاتحاد الأوروبى تعتزم طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوس

الجمعة، 23 مارس 2018 03:00 ص
صور.. دول فى الاتحاد الأوروبى تعتزم طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوس زعماء الاتحاد الأوربى





أ ف ب
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يعتزم عدد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى طرد دبلوماسيين روس بعد هجوم كيميائى ضد الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا، بحسب ما قال مسئول أوروبى فى بروكسل الجمعة.   

كما استدعى الاتحاد الأوروبى سفيره لدى روسيا، احتجاجا على الاعتداء على الجاسوس الروسى سكريبال فى بريطانيا.               

وقال المسؤول الذى طلب عدم كشف اسمه بعد اليوم الأول من قمة أوروبية شارك فيها 28 عضوا، إن "بعض الأعضاء يدرسون احتمال طرد دبلوماسيين روس أو استدعاء دبلوماسييهم".

وفى وقت سابق، قال رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك، الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبى يعتبرون أن روسيا تقف "على الأرجح" وراء تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى 4 مارس فى سالزبرى فى بريطانيا.

وكتب توسك على تويتر "اتفق قادة الاتحاد الأوروبى مع الحكومة البريطانية أن روسيا تقف على الأرجح وراء هجوم سالزبرى وأنه لا يوجد تفسير آخر محتمل".

المستشارة-الألمانية
المستشارة الألمانية

تريزا-ماى
تريزا ماى

رئيس-المفوضية-الأوروبية
رئيس المفوضية الأوروبية

زعماء-الاتحاد-الأوربى
زعماء الاتحاد الأوربى

زعماء-بالاتحاد-الأوربى
زعماء بالاتحاد الأوربى

ميركل-وماى-وماكرون
ميركل وماى وماكرون

 


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