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الجمعة، 23 مارس 2018 06:56 ص
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صور.. تفحم 13 شخصا جراء حريق داخل مبنى فى فيتنام

الجمعة، 23 مارس 2018 06:27 ص
صور.. تفحم 13 شخصا جراء حريق داخل مبنى فى فيتنام حريق فى فيتنام





أ ف ب
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تفحم 13 شخصا وأصيب آخرون، ليل الخميس الجمعة، جراء حريق مبنى فى مدينة هو تشى منه، العاصمة الاقتصادية لفيتنام، على ما أعلنت السلطات.

وبدأ الحريق فى كارينا بلازا حوالى منتصف الليل، فى الطبقات السفلى من المبنى، قبل أن ينتشر سريعا إلى الطبقات العليا.

وقالت مسؤولة فى المدينة لوكالة فرانس برس- طالبة عدم كشف اسمها- إن "13 شخصا قُتلوا وأصيب أكثر من 12 آخرين".

                                                                    

وأشارت إلى أن القتلى قضوا جراء الاختناق، لافتة إلى أن سبب الحريق لم يحدد بعد.

وذكر الموقع الاخبارى الرسمى "فيتنام بلاس" أن الحريق قد يكون اندلع فى موقف للسيارات تحت الأرض يربط الأجزاء المختلفة للمبنى ببعضها.

وعمل رجال الأطفاء ساعات عدة لاحتواء الحريق.

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق فى فيتنام
حريق فى فيتنام

 

 


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