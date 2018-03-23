صور.. تفاصيل مؤتمر حملة كلنا معاك لتأييد السيسى بجنوب سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال وصبرى غانم

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة جنوب سيناء مساء الجمعة المؤتمر الختامى لها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية، بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ بحضور قيادات الحملة بالمحافظة والقيادات السياسية والشعبية وأهالى مدن جنوب سيناء.

وبدأ المؤتمر بتلاوة القرآن، ودقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، قمت نشيد الصاعقة المصرية "قالوا إيه".

وتحدث الدكتور محمد حلمى البنا منسق عام جمعية من أجل مصر عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تحققت فى زمن قياسى، وأضاف البنا أن مصر ستبقى ما دام لديها القضاء الشامخ المحافظ على ثوابت الوطن، وبرجال الشرطة الأوفياء، والجيش الوطنى وشعبها الراقى المتحضر، وأضاف ومصر ستحيا طالما هناك بطل هو الرئيس السيسى.

وأكد الحاضرون عزيمتهم لتحقيق الاستقرار والنماء لوطننا الغالى مصر، وينبغى فى الأيام المقبلة أن يسجل المصريين اصطفافهم أمام اللجان واصطف الشعب خلف الرئيس فى 3 يوليو وفى 26 يوليو لدعم الوطن، فى ثورة 30 يونيو.

وأشار الحاضرين إلى أن أيام الاقتراع فرصة لكل أطياف المجتمع السيناوى ولعل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الأسبوع المقبل تشكل مناسبة وطنية، تظهر الجهد المشترك وجمع الشمل المصرى، ليس لإنجاح السيسى بل لإنجاح الوطن، والعبور به إلى مرحلة جديدة فى التنمية، لتمثل اختبارا هاما سيذكره التاريخ.

وأشار إلى أنه على المصريين أن يساعدوا الرئيس ولا يتركوه يفعل كل شيء بمفرده، فالرئيس كما وقف بجوار مصر، يحتاج أن يقف الشعب بجانبه وهذا ما سوف يؤكده المصريين فى الانتخابات الرئاسية المنتظرة.

كما عرض منظمو المؤتمر فيديو قصير مختصر عن بعض إنجازات الرئيس ومن بينها إنشاء أضخم محطة طاقة شمسية فى الشرق الأوسط وعاصمة إدارية على مساحة 184 ألف فدان، وأكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط، وتحويل عجز الكهرباء إلى فائض، وخفض الواردات من الخارج، وخفض نسبة البطالة، ومعدلات التضخم.

وقال عطية موسى عضو البرلمان عن خليج العقبة أن الرئيس السيسى يمثل أمل للشعب المصرى فى تحقيق أحلامه وطموحاته وتقوية الجيش المصرى، مشيرا إلى أن كل من يعمل فى هذه الحملة يعمل بشكل تطوعى وصولا إلى اليوم الختامى.

ووجه غريب حسان عضو البرلمان عن مدينة طور سيناء نداء لكل مواطن سيناوى بضرورة النزول والمشاركة بكل حرية فى الانتخابات الرئاسية، وذلك لتوجيه رسالة للعالم كله بأن مصر يحكمها شعبها القادر على تغيير واختيار من يريد.

وأضاف حسان، إذا كان للوطن جيش يحميه فللرئيس شعب يقدر ما حققه من إنجازات، ولا ينكرها سوى جاحد.

حملة كلنا معاك تنظم مؤتمرا لتأييد الرئيس السيسى



حملة كلنا معاك تنظم مؤتمرا لتأييد الرئيس السيسى



حملة كلنا معاك تنظم مؤتمرا لتأييد الرئيس السيسى



حملة كلنا معاك تنظم مؤتمرا لتأييد الرئيس السيسى