صور.. تحرير جميع الرهائن بمتجر يو الفرنسى ومقتل ضحيتين واحتجاز شرطى

صور.. تحرير جميع الرهائن بمتجر يو الفرنسى ومقتل ضحيتين واحتجاز شرطىالجمعة، 23 مارس 2018 01:35 م
الشرطة الفرنسية
كتب: أحمد علوى - تصوير رويترز
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أعلن رئيس بلدية تريب، اليوم الجمعة، أن محتجز الرهائن بمفرده مع شرطى فى متجر وكل الرهائن الآخرين أفرج عنهم، فيما وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توجه الوزير فورا إلى منطقة تريب.
بدوره، أعلن مصدر أمنى فرنسى، اليوم الجمعة، مقتل شخصين فى عملية احتجاز الرهائن فى متجر يو بجنوب فرنسا.
وقال مصدر فى مكتب الإدعاء بباريس إن محققين فى مكافحة الإرهاب فتحوا تحقيقا بشأن حادث أمنى جنوب فرنسا.
وقال المصدر بعدما ذكرت الشرطة أن 8 أشخاص احتجزوا كرهائن فى متجر بجنوب فرنسا "أؤكد لكم أن قسم مكافحة الإرهاب فى مكتب الإدعاء بباريس يتولى هذه القضية".
إغلاق الشوارع المحيطة
حضور مكثف لقوات الامن فى فرنسا
قوات الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية فى محيط المتجر
الشرطة الفرنسية فى محيط المتجر
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