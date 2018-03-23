صور.. بدء تجهيز المدارس بالإسكندرية للانتخابات الرئاسية







الإسكندرية جاكلين منير

بدأت محافظة الاسكندرية فى الاستعداد لاستقبال سباق الانتخابات الرئاسية فى الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجارى ، حيث بدأت المدارس المختلفة الاستعداد و التجهيزات لتحويل المدارس إلى لجان انتخابية ، وتجهيز مكان الاقتراع وأماكن الحبر السرى ، وضع أجولة الرمل خارج أبواب المدارس ، و كذلك بناء مظلات للناخبين خلال الوقوف فى طوابير الانتظار لحمايتهم من حرارة الشمس.

و قد شهدت أحياء الإسكندرية المختلفة جولات مكوكية من رؤساء الأحياء ، بناء على تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، بضرورة التأكد من جاهزية المقار الانتخابية بمختلف أحياء المحافظة.

حيث قام اللواء محمد معوض عقل رئيس مركز ومدينة برج العرب اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من المدارس المقرر استخدامها كمقار للجان الانتخابية بنطاق المركز بمرافقة وكيلى ادارة التربية والتعليم ومعاون رئيس المركز للخدمات ومدير إدارة المتابعة الميدانية، وذلك بمدرسة برج العرب الثانوية الزراعية للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود إشغالات أو تراكمات للقمامة والمخلفات بمحيطها، بالإضافة إلى معاينة الحالة العامة للإضاءة والأسوار الخارجية للمدارس، وكفاءة دورات المياه والأبواب والنوافذ لضمان سلامة العملية الانتخابية.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان للقضاء بشن حملة على مخالفات الإشغالات وإعادة الانضباط بالشارع السكندرى خاصة أمام المدارس استعدادا للانتخابات، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بتواجد مدير الإدارة ومعاونيه بحملة صباحية لإزالة الإشغالات حول المدارس والمقار الانتخابية وشملت شارع ونجت وشارع حجر النواتيه وشارع عشرين مجمع المدارس وشارع محطه السوق مدرسة الظاهرية ومدرسة إيكا تم رفع كافة الإشغالات.

وفى حى العامرية أول وبناء على تعليمات اللواء أحمد بسيونى رئيس حى العامرية أول قام المهندس مدحت عبد الفضيل سكرتير عام الحى ومأمور قسم العامرية أول ووكيل ادارة العامرية التعليمية ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة الكهرباء بالحى والإدارات المعنية بالمرور على المدارس بنطاق الحى الموجود بها لجان انتخابية وتفقد الحالة الأمنية وحالة اللجان ومدى استعدادها لإجراء الانتخابات بها.

وفى حى غرب برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب رئيس حى غرب تم المرور الميدانى بنطاق الحى، وذلك لمتابعة تجهيز المدارس كلجان إنتخابيه ومتابعة الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وذلك بوجود سكرتير عام الحى ومعاونى رئيس الحى ومديرى ومفتشى المتابعة الميدانيه وإشغال الطريق بالحى.

من جانبها قالت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أنة تم إخلاء الدور الأرضى من كل المدارس المقرر تحويلها الى مقرات إنتخابية ، و سيتم تسليم تلك المدارس صباح يوم الأحد إستعدادا للتجهيزات النهائية للانتخابات ، و أشارت إلى أنه لن يتضرر الطلاب فى العملية التعليمية، حيث إن السبت إجازة رسمية ولن تتعطل الدراسة.

و أشارت وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية الى أن المحافظة بها 348 لجنة تتبع وزارة التربية والتعليم فقط ، بالإضافة إلى لجان الانتخاب من المدارس الأزهرية.

من جانبة قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، أن المحافظة قامت بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية 2018 ؛ حيث تم تشكيل لجنة تختص بالإعداد و الإشراف على جميع الأعمال الخاصة بالعملية الانتخابية، وتم عقد العديد من المؤتمرات التنسيقية الخاصة بالعملية الانتخابية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وبحضور كافة الجهات المعنية و الأمنية والسيادية ، وخاطبت محافظة الإسكندرية وزارة التنمية المحلية فى بيان كافة أماكن وإعداد اللجان العامة والدوائر الانتخابية وكذا بيان عدد المراكز الانتخابية وكافة أسماء الموظفين المرشحين للمشاركة بالعملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على توفير كافة المتطلبات اللازم توافرها لتيسير العملية الانتخابية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة كلا فيما يخصه ؛ حيث سيقوم المستشار العسكرى لمحافظة الإسكندرية بالدفع بعدد من ضباط قوة مكتب المستشار العسكرى بغرف عمليات محكمة شرق وغرب الإسكندرية وعلى الدوائر الانتخابية بالمحافظة.

كما تم تكليف مدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الشباب والرياضة ومنطقة الإسكندرية الأزهرية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير جميع المتطلبات بالمقار التابعة لها وتجهيز الإعاشة اللازمة لقوات التأمين، كما تقوم مديرية الصحة وهيئة الإسعاف برفع حالة الاستعداد القصوى وتوفير 2 كرسى متحرك لكل مركز انتخابى ووضع خطة لهيئة الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة لكل دائرة انتخابية.

وأكد المحافظ على أن هيئة النقل العام قامت بتوفير 66 أتوبيس لنقل القوات القائمة على التأمين و الدفع بأتوبيسات كافة المناطق للتسهيل على المواطنين الانتقال للمشاركة فى العملية الانتخابية، كما التشديد على رؤساء الأحياء كلا فى نطاق اختصاصه بتوفير مركز إغاثة كامل فى نطاق كل حى ومركز ومدينة برج العرب وتوفير مظلة وكراسى أمام كل مقر انتخابى بالإضافة إلى متطلبات التأمين.

كما شدد "سلطان" على شركات المرافق برفع درجة الاستعداد القصوى والتشديد على سلامة كافة المرافق، وكذالك قيام شركة كهرباء الإسكندرية بتوفير مولدات كهربائية لكافة المقرات الانتخابية، مؤكدا على جميع الجهات المعنية بوجوب توعية المواطنين الوافدين وذلك عن طريق الإعلانات المكتوبة بالميادين العامة ومقرات المصالح الحكومية بوجود لجان بمحكمة شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية لتسجيل طلبات الوافدين لتحديد مقار اللجان الانتخابية لكل وافد طبقا لرغبته.

وأوضح المحافظ بأنه تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وتجهيز وسائل الاتصال وفيديو كونفرانس وشاشات عرض لمتابعة العملية الانتخابية اعتبارا من يوم غدا السبت على أن تنعقد بشكل دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية.



وضع أجولة الرمال



رئيس مدينة برج العرب يتفقد اللجان



تجهيز المقرات الانتخابية



إخلاء الدور الأرضى من المدارس



جولات مكوكية لرؤساء الأحياء



تجهيز اللجان الانتخابية



مظلات للناخبين



جولات على اللجان



وضع الحبر السرى



تجهيز أماكن الاقتراع



وضع أجولة الرمال



تأمين اللجان الانتخابية



أجولة الرمال للتأمين



مظلات للناخبين



إحدى اللجان الانتخابية