صور.. بدء المؤتمر الختامى لـ"يلا سيسى" لعرض فعاليات الحملة خلال الدعاية الانتخابية







كتب محمد صبحى - محمد العاصى - تصوير أشرف فوزى



بدأ منذ قليل المؤتمر الختامى الذى ينظمه اعضاء حملة "يلا سيسى "للإعلان عن أهداف الحملة والأنشطة الدعائية والفعاليات التى نظمتها الحملة منذ انطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية ، ومن المقرر أن يتضمن برنامج المؤتمر عرض فقرة غنائية يقدمها مينا عطا عن الأغنية التى اعدتها الحملة خلال فترة الدعاية الانتخابية.



ويشارك فى حضور المؤتمر المنعقد الآن قيادات حملة يلا سيسى على مستوى جميع محافظات الجمهورية والنائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان.



وانطلقت فعاليات المؤتمر بإذاعة السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية.