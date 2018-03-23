صور.. بدء المؤتمر الختامى لـ"يلا سيسى" لعرض فعاليات الحملة خلال الدعاية الانتخابية

صور.. بدء المؤتمر الختامى لـ"يلا سيسى" لعرض فعاليات الحملة خلال الدعاية الانتخابيةالجمعة، 23 مارس 2018 04:26 م
المؤتمر الختامى لـ"يلا سيسى"
كتب محمد صبحى - محمد العاصى - تصوير أشرف فوزى
إضافة تعليق
بدأ منذ قليل المؤتمر الختامى الذى ينظمه اعضاء حملة "يلا سيسى "للإعلان عن أهداف الحملة والأنشطة الدعائية والفعاليات التى نظمتها الحملة منذ انطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية ، ومن المقرر أن يتضمن برنامج المؤتمر عرض فقرة غنائية يقدمها مينا عطا عن الأغنية التى اعدتها الحملة خلال فترة الدعاية الانتخابية.
ويشارك فى حضور المؤتمر المنعقد الآن قيادات حملة يلا سيسى على مستوى جميع محافظات الجمهورية والنائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان.
وانطلقت فعاليات المؤتمر بإذاعة السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية.
ومن المقرر ان تبدأ فترة الصمت الانتخابى لدعاية الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الجمعة على أن يبدأ التصويت داخل مصر أيام 26و27و28 من نهاية مارس الجارى.
إضافة تعليق
4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد
كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة