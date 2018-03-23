صور.. بدء التشغيل التجريبى للطريق الدائم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة







أسيوط ـ محمود عجمى

بدأت محافظة أسيوط التشغيل التجريبى، للطريق الدائم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، أمام حركة سير السيارات، مع غلق الطريق المؤقت البديل، وذلك بالتنسيق مع العميد أحمد التونى مدير إدارة مرور أسيوط ومسئولى مشروع قناطر أسيوط الجديدة.

وحرص العاملون فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة على توزيع أعلام مصر على السيارات المارة بالطريق الدائم للتأكيد على أهمية المشروع الذى يربط بين شرق وغرب نهر النيل ويساهم فى الملاحة النهرية.

وقال المهندس مجدى عباس، رئيس الإدارة المركزية، المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، إنه تم تشغيل الطريق الدائم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، أمام حركة مرور السيارات من خلال الاتجاهات الجديدة للطريق، والتى تضمنت المتجه من مدينة أسيوط غربًا إلى مركز ومدينة الفتح شرقاً يسلك الطريق الدائم بمنطقة الوليدية مرورًا بأعلى الكوبرى فوق القناطر الجديدة إلى طريق الفتح -أبنوب شرق النيل.

وأضاف المهندس مجدى عباس، كما أن المتجه من مركز ومدينة الفتح شرقًا إلى مدينة أسيوط غربًا يسلك الطريق الجديد بالحارة القبلية من الكوبرى العلوى أعلى قناطر أسيوط الجديدة، ثم المرور إلى الطريق الدائم بمنطقة الوليدية ومنها إلى مدينة أسيوط، كما يمنع مرور النقل الثقيل وعربات الكارو والتوكتوك؛ مشيرًا إلى أنه بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 99,39% من الأعمال، كما تم الانتهاء من رصف الطريق الدائم.

يذكر أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، يهدف إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية 1.65 مليون فدان، بنسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم،الجيزة"، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى.

كما يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا، أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه.



المهندس المقيم بمشرو قناطر أسيوط ومدير إدارة المرور اثناء توزيع اعلام مصر علي المواطنين



تشغيل الطريق الدائم بمشروع قناطر أسيوط



مرور أسيوط اثناء تشغيل الطريق الدائم بمشروع قناطر أسيوط



مرور السيارات بالطريق الدائم



العاملون بمشروع القناطر اسيوط اثناء تشغيل الطريق الدائم



مرور أسيوط



مرور السيارات بالطريق الدائم



توزيع اعلام مصر علي السيارات