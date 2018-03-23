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صور.. انطلاق مهرجان الألوان فى مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق

الجمعة، 23 مارس 2018 06:14 م
صور.. انطلاق مهرجان الألوان فى مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق مهرجان الألوان





وكالات
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تنطلق فعاليات مهرجان الألوان، اليوم الجمعة، فى أربيل بإقليم كردستان العراق وتستمر ليومين، احتفالا بعيد نوروز، وبمشاركة الآلاف من المواطنين بصرف النظر عن العمر أو الطائفة أو الطبقة أو الجنس.

وسيتم التراشق بـ6 طن من المساحيق الملونة، وبمشاركة بين 10-15 الف شخص، بالإضافة الى الحفلات الموسيقية والغنائية، وتقديم الأكلات المتنوعة، وفعاليات لطلبة المدارس.

وستكون رسالة هذه السنة بهذا المهرجان الى جميع دول العالم (السلام والتعايش المشترك)، فهناك أكثر من 50 متطوع من شبكة شباب الوطن سيعملون على ايصال هذه الرسالة ونجاح المهرجان، ومن المقرر ان ينطلق المهرجان ايضا بمدينة السليمانية فى 30 من الشهر الحالي.

أهالي اربيل
أهالي اربيل

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

شباب أربيل
شباب أربيل
انطلاق مهرجان الألوان
انطلاق مهرجان الألوان

 

طفل مشارك في الحفل
طفل مشارك في الحفل

 

علم كردستان في الاحتفالات
علم كردستان في الاحتفالات

 

فتيات أربيل
فتيات أربيل

 

مهرجان الألوان
مهرجان الألوان

 

يوم الألوان بالعراق
يوم الألوان بالعراق

 

يوم الألوان في أربيل العراقية
يوم الألوان في أربيل العراقية

 


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أربيل

كردستان

العراق

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