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صور.. انطلاق ماراثون فلسطين الدولى السادس "اركضوا للحرية" ببيت لحم

الجمعة، 23 مارس 2018 10:34 ص
صور.. انطلاق ماراثون فلسطين الدولى السادس "اركضوا للحرية" ببيت لحم ماراثون فلسطين الدولى السادس





كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
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انطلق صباح اليوم الجمعة ماراثون فلسطين الدولى السادس "اركضوا للحرية" من ساحة كنيسة المهد فى مدينة بيت لحم، بمشاركة أكثر من 7000 فلسطينى وأجنبى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ويتضمن الماراثون عدة مسافات بدءا من 3 كم وسمى "سباق العائلة"، يليه سباق 10 كم، ثم 21 كم، وأخيرا السباق الأطول مسافته 42.195 كم.

 

ماراثون بيت لحم
ماراثون فلسطين الدولى السادس بيت لحم

 

إحدى المشاركات فى الماراثون
إحدى المشاركات فى الماراثون

 

المئات يشاركون فى ماراثون فلسطين الدولي السادس
المئات يشاركون فى ماراثون فلسطين الدولي السادس

 

بوستر الماراثون
بوستر الماراثون

 

جانب من الماراثون
جانب من الماراثون

 

ماراثون فلسطين الدولي السادس اركضوا للحرية
ماراثون فلسطين الدولي السادس اركضوا للحرية

 

ماراثون فلسطين الدولي السادس
ماراثون فلسطين الدولي السادس

 

ماراثون
ماراثون

 

مارقون فلسطين
بداية الماراثون

 


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ماراثون فلسطين

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أخبار العالم اليوم

اركضوا للحرية




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