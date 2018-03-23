صور.. انتشال جثة شاب من تحت أنقاض خزان وإنقاذ آخرين بكفر الشيخ

صور.. انتشال جثة شاب من تحت أنقاض خزان وإنقاذ آخرين بكفر الشيخالجمعة، 23 مارس 2018 11:06 م
كفر الشيخ – محمد سليمان
تمكنت قوات الدفاع المدنى بكفر الشيخ من انتشال جثة شاب من بين الأنقاض أسفل سقف خزان بمؤسسة اللحوم، القريب من قرية المجاز الشرقى التابعة لمدينة الحامول بكفر الشيخ ، وتم انقاذ اثنين آخرين ، وانتقل لموقع الحادث العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول ، ومأمور مركز الحامول ، ورئيس مباحث الحامول بتوجيهات اللواء أحمد صالح ، مدير أمن كفر الشيخ ، والعميد محمد عمار ، مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ.
قالت المهندسة عايده ماضى ، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ ،أن قوات الامن ورجال الدفاع المدنى ورجال الإسعاف ، ورئيس قرية المجاز بموقع الحادث ، لمتابعة رفع الأنقاض ، مؤكداً أن اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، كلفها بمتابعة الحادث.
وأضافت ماضى، إن الخزانات التى شهدت الحادث خرسانية تابعة لمؤسسة اللحوم، وتم بيعها بالمزاد العلني لأحد الاشخاص ببيلا؟ وتوجه 3 شباب مساء اليوم الجمعه لتقطيع حديد السقف، وسقط السقف عليهم مما أدى لمصرع محمد السيد وإصابة أدهم أبو العنين، أما الشاب الثالث عبدالرحيم محمد لم يصاب بأى إصابات.
-جانب من رفع الأنقاض وتواجد الأهالى
تواجد الأهالى أثناء رفع الأنقاض
تواجد رجال الأمن
جانب من رفع الأنقاض
رفع أنقاض الخزان
متابعة لرفع الأنقاض
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