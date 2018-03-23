صور.. انتشال جثة شابين من تحت أنقاض خزان وإنقاذ آخرين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت قوات الدفاع المدنى بكفر الشيخ من انتشال جثة شابين من بين الأنقاض أسفل سقف خزان بمؤسسة اللحوم، القريب من قرية المجاز الشرقى التابعة لمدينة الحامول بكفر الشيخ ، وتم انقاذ شاب آخر، وانتقل لموقع الحادث العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول ، ومأمور مركز الحامول ، ورئيس مباحث الحامول بتوجيهات اللواء أحمد صالح ، مدير أمن كفر الشيخ ، والعميد محمد عمار ، مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ.

قالت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، إن قوات الامن ورجال الدفاع المدنى ورجال الإسعاف، ورئيس قرية المجاز بموقع الحادث لمتابعة رفع الأنقاض، مؤكدة أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ كلفها بمتابعة الحادث.

وأضافت ماضى، أن الخزانات التى شهدت الحادث خرسانية تابعة لمؤسسة اللحوم، وتم بيعها بالمزاد العلني لأحد الاشخاص، وتوجه 3 شباب مساء اليوم الجمعة لتقطيع حديد السقف، وسقط السقف عليهم مما أدى لمصرع محمد السيد وأدهم أبو العنين، أما الشاب الثالث عبدالرحيم محمد لم يتعرض لأى إصابات.



-جانب من رفع الأنقاض وتواجد الأهالى



تواجد الأهالى أثناء رفع الأنقاض



تواجد رجال الأمن



جانب من رفع الأنقاض



رفع أنقاض الخزان