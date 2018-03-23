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الجمعة، 23 مارس 2018 04:17 م
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صور.. الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر تأييدا للرئيس السيسى

الجمعة، 23 مارس 2018 04:11 م
صور.. الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر تأييدا للرئيس السيسى الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر





الإسكندرية – أسماء على بدر
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أقيم اليوم مهرجان الإسكندرية تحت عنوان" كلنا من أجل مصر" بالتعاون مع مجموعة "دراجى الإسكندرية" ، وذلك فى إطار دعم الوطن والقوات المسلحة فى عملياتها بسيناء فى مواجهة الإرهاب وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى وتشجيعا للمواطنين للمشاركة الانتخابية.

 

وتجولت الدرجات البخارية محافظة الإسكندرية من مدخل المدينة وحتى سان ستيفانو بطريق الكورنيش ذهابا وإيابا حتى مكتبة الإسكندرية حاملين أعلام مصر وبمشاركة كبيرة من المواطنين.

 

ويشارك فى المهرجان المئات من أصحاب هواية قيادة الدراجات النارية بالإسكندرية وكل من يرغب فى المشاركة من جانب المواطنين.

 

ووجه القائمون على المهرجان الدعوة لكل من يريد أن يشارك سواء بالدراجة النارية الخاصة به أو بالسيارة.

 

كما تشارك فى الفعالية حملة إرادة جيل بمحافظة الإسكندرية بسلسلة بشرية داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بمشاركة القوى السياسية.

الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر (1)
الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر 
الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر (2)
الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر 
الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر (3)
الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر 
الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر (4)
الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر
الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر (5)
الدراجات البخارية تجوب الإسكندرية بأعلام مصر 

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