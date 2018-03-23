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صور.. الجالية المصرية فى أستراليا تقيم حفل لتوديع القنصل العام فى سيدنى

الجمعة، 23 مارس 2018 03:46 م
صور.. الجالية المصرية فى أستراليا تقيم حفل لتوديع القنصل العام فى سيدنى تكريم القنصل العام فى سيدنى يوسف شوقى





كتب- هاشم الفخرانى
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أعد المجلس الاستشارى المصرى – الأسترالى، بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية – الأسترالية، حفل خاص لتوديع القنصل العام فى مدينة سيدنى السفير يوسف شوقى بمناسبة انتهاء مدة عمله فى سيدنى.

تكريم القنصل العام واسرته
تكريم القنصل العام

 

وقال هانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى المصرى – الاسترالى لـ"اليوم السابع"، إن السفير يوسف شوقى يتمتع بشعبية طاغية وحب كبير من أبناء الجالية المصرية فى أستراليا بصفة عامة، وفى سيدنى بصفة خاصة ، لذا تم الحرص على توديعه بشكل يكشف عن مدى هذا الحب.

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

وأضاف "عادل"، أن الحفل تم بشكل ودى وشهد كلمات مؤثرة من الحضور تدل على مدى الحب المتبادل من أبناء الجالية المصرية والسفير يوسف شوقى.

 

هانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى المصرى فى استراليا بجوار القنصل العام
هانى عادل نائب رئيس المجلس الاستشارى المصرى فى استراليا بجوار القنصل العام

 

وأشار "عادل" إلى أنه تم التقاط الصور التذكارية بين أبناء الجالية والسفير "شوقى"، وعرض فيلم تسجيلى عن أرض الفيروز "سيناء" وإنجازات مصر خلال الفترة الماضية، تخلل ذلك عرض موسيقى بالكمان للفنان عماد نصير.

 

الجالية المصرية فى استراليا
الجالية المصرية فى أستراليا

 

الجالية المصرية فى استراليا
الجالية المصرية فى أستراليا

 

سيدات مصريات فى استراليا
سيدات مصريات فى أستراليا
 

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استراليا

القنصل يوسف شوقى

مصر

المجلس الاستشارى المصرى – الاسترالى




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