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صور.. الأورمان تنظم قافلة طبية لإجراء جراحات العيون مجانا بقرية شبرا ميلس بزفتى

الجمعة، 23 مارس 2018 01:20 م
صور.. الأورمان تنظم قافلة طبية لإجراء جراحات العيون مجانا بقرية شبرا ميلس بزفتى الأورمان تنظم قافلة طبية لإجراء جراحات العيون مجانا





الفيوم – محمد طارق
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نظمت جمعية الأورمان، اليوم الجمعة، قافلة طبية للكشف عن العيون وإجراء الجراحات لها بقرية شبرا ميلس بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وتهدف القافلة للكشف على نحو 1500 حالة مرضية، مع إجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة مجانًا، حيث بدأت فى العاشرة صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء، وتستقبل جميع الحالات بمراكز محافظة الغربية وذلك بالتعاون مع برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية.

يأتى ذلك فى إطار جهود مؤسسة الأورمان، لعلاج الأهالى فى القرى والنجوع والمناطق الأشد احتياجا، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة.

ويشارك فى القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين فى الرمد وأمراض العيون للكشف عن المرضى فى قرية شبرا ميلس والقرى المجاورة.

يذكر أن القافلة تنظمها مؤسسة الأورمان ويشرف قيادات ومسئولى جمعية الأورمان من القاهرة برئاسة اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان الدكتور أحمد حسن رئيس قسم العيون بجمعية الأورمان.

ومن جانبهم، أشاد أهالى قرية شبرا ميلس بالقافلة الطبية التى قامت بالكشف عن المرضى من أبناء القرية والقرى المجاورة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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