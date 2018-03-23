video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الأمم المتحدة تحذر من وضع إنسانى كارثى فى الكونغو الديموقراطية

الجمعة، 23 مارس 2018 09:17 ص
صور.. الأمم المتحدة تحذر من وضع إنسانى كارثى فى الكونغو الديموقراطية الأوضاع فى الكونغو





أ ش أ - تصوير رويترز
إضافة تعليق

حذر مجلس الأمن الدولى الخميس من أن الأزمة الإنسانية فى جمهورية الكونغو الديموقراطية تزداد خطورة وبلغت مستويات كارثية فى بعض مناطق البلاد التى تضم ملايين الأشخاص الجائعين.

وقال بيان أقره بالإجماع المجلس الذى انعقد الخميس للبحث فى هذه القضية إن 13،1 مليون كونغولى على الأقل يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، و7،7 ملايين منهم يعانون من الغياب الخطير للأمن الغذائي.

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس "يعربون عن قلقهم الشديد من تدهور الوضع الإنسانى الذى بلغ مستويات كارثية فى بعض مناطق البلاد".

الأوضاع الإنسانية فى الكونغو
الأوضاع الإنسانية فى الكونغو

وقد تضاعف عدد الكونغوليين الذين هربوا من أعمال العنف العام الماضى، وبلغ العدد الإجمالى للمهجرين حوالى 4،4 ملايين شخص.

ووضعت الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية فى جمهورية الكونغو الديموقراطية فى الفئة الثالثة التى تعنى أعلى المستويات.

وأوضح البيان أن المجلس "شدد على ضرورة التصدى لوجود المجموعات المسلحة فى البلاد"، وكرر دعوته إلى إجراء "انتخابات شفافة وتتسم بالصدقية ومفتوحة".

الفقر الغائى يهدد حياة الملايين فى الكونغو
الفقر الغائى يهدد حياة الملايين فى الكونغو

ومن المقرر ان تجرى انتخابات فى 23 ديسمبر فى البلاد، وفى فبراير، طالب متظاهرون فى البلاد الرئيس جوزف كابيلا الذى انتهت ولايته فى ديسمبر 2016 بألا يترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

وما زال موقفه من هذا الموضوع غامضا.

الفقر الغذائى
الفقر الغذائى

 

الكونغوليين الذين هربوا من أعمال العنف
الكونغوليين الذين هربوا من أعمال العنف

 

الهروب من العنف
الهروب من العنف

 

الوضع الإنسانى السيئ فى الكونغو
الوضع الإنسانى السيئ فى الكونغو

 

هروبهم من أعمال العنف
هروبهم من أعمال العنف

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئول بمجلس الأمن السيبرانى: الدول الكبرى الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية

روسيا تعرقل اجتماعا لمجلس الأمن بشأن حقوق الإنسان فى سوريا

مجلس الأمن يؤيد إعادة إطلاق المفاوضات حول الصحراء الغربية

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسى سياسة بريطانيا "الاستفزازية"

مجلس الأمن الدولى

الكونغو

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة