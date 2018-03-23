صور.. "اضبط مخالفة" محولات الكهرباء قنابل موقوتة بحى الضواحى ببورسعيد

صور.. "اضبط مخالفة" محولات الكهرباء قنابل موقوتة بحى الضواحى ببورسعيدالجمعة، 23 مارس 2018 06:30 ص
محولات الكهرباء تهدد السكان فى بورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
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رصدت عدسة "اليوم السابع" العديد من محولات الكهرباء الملاصقة على حوائط الوحدات السكنية مما يشكل مخالفة وقنابل موقوته تهدد الأهالى.
وقال عبد الحميد البياع 55 سنة تاجر يقطن مساكن فاطمة الزهراء وآخرون من أصحاب ورش الحرفيين بالمنطقة إن محولات الكهرباء تمثل مصدر إزعاج لكثير من الأهالى لكونها ملاصقة على الحوائط المنازل أو على مستوى سطح الأرض وتعد مصدر رعب للسكان رغم شكواهم لرئيس حى الضواحى والمسئولين بقطاع الكهرباء دون جدوى .
ومن جانبهم ناشد السكان المحافظ اللواء عادل الغضبان بجولة إلى مساكن فاطمة الزهراء للوقوف على مخاطر المحولات الكهربائية قبل أن يحدث كارثة يدفع ثمنها الأطفال الأبرياء .
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