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الجمعة، 23 مارس 2018 04:17 م
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صور .. اضبط مخالفة.. انهيار سقف مكتب صحة الإبراهيمية يهدد المرضى

الجمعة، 23 مارس 2018 04:07 م
صور .. اضبط مخالفة.. انهيار سقف مكتب صحة الإبراهيمية يهدد المرضى جانب من تشققات السقف





الإسكندرية جاكلين منير
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شكا عدد من المواطنين المترددين على مكتب صحة الابراهيمية، من انهيارات فى سقف مكتبة الصحة، بما يهدد أرواح المترددين على مكتب الصحة لتلقى الخدمة الطبية، وطالبوا بتدخل المسؤلين.

 

وقالت دكتورة داليا غبريال مساعد مدير منطقة وسط الطبية بالاسكندرية، إن سقف مكتب صحة الإبراهيمية قنبلة موقوتة فوق رؤوس المواطنين، وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من استغاثة مدير المكتب إلى مدير منطقة وسط الدكتورة جيهان البشير إلا أنه لم تتم أى استجابة حتى الآن.

 

وأضافت: " الأمر لا يقتصر على مكتب صحة الإبراهيمية فقط، بل إن سقف مكتب صحة إمبروزو قد انهار مؤخرا إلى أن العناية الإلهية أنقذت المواطنين ولم يتم إصابة أحد، وحتى الآن لم يتم إصلاحه، وأكدت على أنه تم تحرير محضر إلى مالك العقار فى قسم الشرطة، كما تم رفع استغاثة إلى وكيل الوزارة الدكتورة عزة الفناجيلى دون استجابة.

 

تشققات السقف
تشققات السقف

 

انهيار اجزاء منه
انهيار اجزاء منه

 

السقف يهدد العاملين و المترددين علية
السقف يهدد العاملين و المترددين علية

 

انهيارات جزئية
انهيارات جزئية

 

تشققات بالسقف
تشققات بالسقف

 

 
 
 

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