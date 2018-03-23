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صور.. اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومحتجين فلسطينيين فى غزة

الجمعة، 23 مارس 2018 08:01 م
صور.. اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومحتجين فلسطينيين فى غزة اشتباكات مع قوات الاحتلال





وكالات الأنباء – تصوير رويترز
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أصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات على الشريط الحدودى شمال وشرق قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وتمركز جنود الاحتلال الإسرائيلى فى أبراج المراقبة العسكرية وبالدبابات فى محيط المواقع العسكرية شمال وشرق بيت حانون شمال قطاع غزة، حيث أطلقوا الرصاص الحى صوب الشبان ما أدى لإصابة شاب (18عاماً) برصاصة نقل على إثرها إلى المستشفى الاندونيسى فى بلدة بيت لاهيا المجاورة، حيث وصفت حالته بالخطيرة. حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

واندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة فى محيط "ناحل عوز" العسكرى شرق مدينة غزة، أطلق خلالها قناصة الاحتلال الرصاص الحى صوب المواطنين الذين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى لإصابة شاب برصاصة فى وجهه نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأصيب شاب خلال المواجهات التى شهدها شرق خانيونس جنوب القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر فى المدينة، فيما أصيب آخرون بالاختناق، وشاب آخر برصاصة فى قدمه نقل على إثرها إلى المستشفى الاندونيسى فى بيت لاهيا، شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

كما اندلعت مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع، بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة فى محيط موقع "المدرسة" العسكرى الجاثم شرق المخيم.

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومحتجين فلسطينيين فى قطاع غزة
اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومحتجين فلسطينيين فى قطاع غزة

 

جانب من اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومحتجين فلسطينيين فى قطاع غزة
جانب من اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومحتجين فلسطينيين فى قطاع غزة

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

فلسطينى
فلسطينى

 

قوات الاحتلال الاسرائيلى
قوات الاحتلال الاسرائيلى

 

متظاهر فلسطينى
متظاهر فلسطينى

 

محتج فلسطينى
محتج فلسطينى

 


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