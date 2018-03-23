صور.. ارتفاع حصيلة المدنيين النازحين من الغوطة الشرقية إلى 3 آلاف شخص

صور.. ارتفاع حصيلة المدنيين النازحين من الغوطة الشرقية إلى 3 آلاف شخصالجمعة، 23 مارس 2018 12:55 م
المدنيين فى الغوطة
أ ش أ - تصوير أ ف ب
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أفاد مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 3 آلاف مدنى غادروا منذ صباح اليوم، الغوطة الشرقية فى دمشق عبر الممر الإنسانى فى مخيم الوافدين، مما يرفع عدد المدنيين الذين خرجوا حتى الآن إلى 98 ألف شخص.
وأكد المتحدث باسم المركز اللواء فلاديمير زولوتوخين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن خروج المدنيين من الغوطة يتواصل عبر ممرى مخيم الوافدين وحرستا، مشيرا إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى بلدة سقبا المحررة مؤخرا من المسلحين، وأضاف أن العسكريين الروس زودوا نحو 8 آلاف مدنى فى الغوطة الشرقية بالأغذية.
إجلاء المدنيين من الغوطة
إجلاء المرضى والمصابين
استمرار عمليات الإجلاء
جانب من عمليات الإجلاء
حافلات الإجلاء فى الغوطة الشرقية
عمليات الإجلاء
مدنى الغوطة
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