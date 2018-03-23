video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. ارتفاع حصيلة المدنيين النازحين من الغوطة الشرقية إلى 3 آلاف شخص

الجمعة، 23 مارس 2018 12:55 م
صور.. ارتفاع حصيلة المدنيين النازحين من الغوطة الشرقية إلى 3 آلاف شخص المدنيين فى الغوطة





أ ش أ - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

أفاد مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 3 آلاف مدنى غادروا منذ صباح اليوم، الغوطة الشرقية فى دمشق عبر الممر الإنسانى فى مخيم الوافدين، مما يرفع عدد المدنيين الذين خرجوا حتى الآن إلى 98 ألف شخص.

وأكد المتحدث باسم المركز اللواء فلاديمير زولوتوخين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن خروج المدنيين من الغوطة يتواصل عبر ممرى مخيم الوافدين وحرستا، مشيرا إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى بلدة سقبا المحررة مؤخرا من المسلحين، وأضاف أن العسكريين الروس زودوا نحو 8 آلاف مدنى فى الغوطة الشرقية بالأغذية.

إجلاء المدنيين من الغوطة
إجلاء المدنيين من الغوطة

 

إجلاء المرضى والمصابين
إجلاء المرضى والمصابين

 

استمرار عمليات الإجلاء
استمرار عمليات الإجلاء

 

جانب من عمليات الإجلاء
جانب من عمليات الإجلاء

 

حافلات الإجلاء فى الغوطة الشرقية
حافلات الإجلاء فى الغوطة الشرقية

 

عمليات الإجلاء
عمليات الإجلاء

 

مدنى الغوطة
مدنى الغوطة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول حافلات تقل مقاتلين ومدنيين بعد إجلاؤهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب

خروج أكثر من 2200 مدنى من المحتجزين لدى تنظيمات إرهابية فى الغوطة

تقارير: أكثر من 120 ألفا خرجوا من الغوطة لمناطق الجيش السورى خلال 8 أيام

بريطانيا تطالب بإجلاء سكان الغوطة الشرقية بشكل آمن وتحت مراقبة مستقلة

اخبار عربية

الغوطة الشرقية

مركز المصالحة الروسى

الحرب فى سوريا

اخبار العرب

اخبار سوريا

الجيش السورى




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة