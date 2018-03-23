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صور.. احتفالية شعبية لتأييد السيسي بالمحلة

الجمعة، 23 مارس 2018 07:49 م
صور.. احتفالية شعبية لتأييد السيسي بالمحلة احتفالية شعبية





الغربية - مصطفى عادل
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نظمت عدد من العائلات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، الجمعة احتفالية شعبية فى حب وتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية أمام مسجد الدلتا بمنطقة طلعت حرب.

 

وتم عمل مسرح كبير على سياره نقل والاستعانة بمطرب شعبى وفرقته الموسيقية، واحتشد المئات من أبناء مدينة المحلة فى الحفل رافعين إعلام مصر، وصور الرئيس السيسى.

 

وخلال الحفل تفاعل الحضور مع نشيد الصاعقه المصرية، والاغانى الوطنية، وسط هتافات بنحبك يا سيسى، احنا معاك يا سيسى، السيسى ده رئيسى احنا المحلاويه اخترناه والشعب معاه.

 

وانتشرت قوات الأمن فى محيط الاحتفال للتأمين، تحت إشراف اللواء خالد أبو طالب مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، والعميد أشرف عمارة مأمور قسم أول المحلة، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وتم نشر قوات الشرطة السريين فى محيط المنطقة لتأمين مظاهر الاحتفال. 

 

احتفالية شعبية لتأييد السيسي بالمحلة (1)
 

 

احتفالية شعبية لتأييد السيسي بالمحلة (2)
 

 

احتفالية شعبية لتأييد السيسي بالمحلة (3)
 

 

احتفالية شعبية لتأييد السيسي بالمحلة (4)
 

 

احتفالية شعبية لتأييد السيسي بالمحلة (5)
 

 

احتفالية شعبية لتأييد السيسي بالمحلة (6)

 


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