صور.. احتجاجات فى اليابان تطالب باستقالة رئيس الوزراء شينزو آبى







كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

تجمع مئات الأشخاص فى اليابان اليوم الجمعة، مطالبين باستقاله رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى وحليفه المقرب وزير المالية تارو آسو بسبب فضيحة المحسوبية.

وردد المتظاهرون "لا لمزيد من الأكاذيب" و"لا لتزوير الوثائق" بعد أن اعترف آسو أمس بأن وزارته غيرت وثائق بشأن صفقة تم التوصل إليها عام 2016 لبيع أرض مملوكة للدولة بتخفيض كبير فى الأسعار لمؤسسة تدير مدارس تربطها صلات بزوجة آبى.. وقال أحد المحتجين "الحكومة لن تستقيل بشكل جماعى، يتعين علينا دفعها إلى ذلك".

ونفى آبى مرارا أنه حابى هو أو زوجته مؤسسة "موريتومو جاكوين" التى اشترت الأرض، قائلا "إن هذه القضية تسببت فى تراجع شعبيته بشدة العام الماضى".

ورجحت "كيودو" احتمالية أن تؤدى شبهات "محاولة التستر" إلى تراجع شعبية آبى، وتحطم آماله فى رئاسة الحزب الديمقراطى الحر الحاكم فترة ثالثة.



مظاهرات



تظاهرات



احتجاجات ضد رئيس الوزراء اليابانى



احتجاجات فى اليابان تطالب باستقالة رئيس الوزراء شينزو آبى



الشرطة اليابانية



جانب من التظاهرات