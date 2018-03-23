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صور.. أهالى زرزارة والسلام بالغردقة ينظمون مؤتمرا لتأييد الرئيس

الجمعة، 23 مارس 2018 09:43 م
صور.. أهالى زرزارة والسلام بالغردقة ينظمون مؤتمرا لتأييد الرئيس مؤتمر لدعم الرئيس بالغردقة





البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظم أهالى منطقة زرزارة والسلام بالغردقة مؤتمرا جماهيرا لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أعلن الأهالى تأييدهم الكامل للرئيس، بحضور عدد من قيادات القبائل بالغردقة.

 

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى وتلاوة بعض من آيات القرآن، بحضور النائب حمادة غلاب عضو مجلس النواب واللواء على رضا المنسق العام لحملة كلنا معاك وإيهاب شكرى أمين عام جمعية من أجل مصر ولفيف من الشخصيات العامة ولفيف من أهالى المنطقة ومدينة الغردقة.

 

وقال محمد الجزار، أحد منظمى المؤتمر، إن الهدف المؤتمر تعبيرا من أهالى منطقة زرزارة لدعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة.

 

وأضاف الجزار، أن دعم الرئيس السيسى واجب وطنى ولاستقرار مصر، واستمرار خطط التنمية التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى من توليه، مؤكدا أن البلد تمر بمرحلة فاصلة، تحتاج تكاتف جميع الجهود من أجل الخروج بمصر إلى بر الأمان، وهذا لن يحدث إلا بوجود السيسى.

 

 

أهالى زرزارة والسلام بالغردقة ينظمون مؤتمرا لتأييد الرئيس (1)

أهالى زرزارة والسلام بالغردقة ينظمون مؤتمرا لتأييد الرئيس 

 

أهالى زرزارة والسلام بالغردقة ينظمون مؤتمرا لتأييد الرئيس (2)
أهالى زرزارة والسلام بالغردقة ينظمون مؤتمرا لتأييد الرئيس

 

أهالى زرزارة والسلام بالغردقة ينظمون مؤتمرا لتأييد الرئيس (3)
أهالى زرزارة والسلام بالغردقة ينظمون مؤتمرا لتأييد الرئيس

 

أهالى زرزارة والسلام بالغردقة ينظمون مؤتمرا لتأييد الرئيس (4)
أهالى زرزارة والسلام بالغردقة ينظمون مؤتمرا لتأييد الرئيس

 


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