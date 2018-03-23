صور.. أهالى البصارطة بدمياط يحذرون من التعديات على بحيرة المنزلة







دمياط - معتز الشربينى

فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة للحفاظ على المسطح المائى لكافة البحيرات ومنها بحيرة المنزلة التى تقع فى نطاق محافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط وتوجه العديد من الحملات للتصدى لظاهرة التعدى على أراضى البحيرة بناء على تعليمات مجلس الوزراء ، يقوم بعض الأهالى فى قرى دمياط وخاصة القرى المطلة على المسطح المائى لبحيرة المنزلة باستقطاع أجزاء من المسطح المائى للبحيرة وإنشاء تحاويط وأحواش لإقامة مزارع سمكية ومزراع قراميط بالمخالفة للقانون وتعليمات الثروة السمكية.

"اليوم السابع" يلقى الضوء على هذه المخالفة بناء على شكوى أهالى قرية البصارطة الذين يشكون من كثرة التعديات على بحيرة المنزلة وإقامة تحاويط وحوش بالمخالفة.

يقول سلامة الإمام مزارع من قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط يوجد العديد من التعديات على مسطح مياه بحيرة المنزلة بالقرب من قنا طرد قرية البصارطة، حيث يقوم حفار مكلف من قبل الثروة السمكية بإزالة الحوش والتحاويط المخالفة نهارا ثم يقوم هو نفسه بإعادة إنشاء هذه الحوش مرة أخرى ليلا، يوجد 200 فدان بها حوش وبها 200 طن أسماك زريعة وناشد محافظ دمياط بسرعة إزالة هذه التعديات.

وأضاف فكرى السبع أحد أبناء قرية البصارطة توجد عدة مزارع الأسماك والقراميط التى يتم إقامتها على مساحات من أراضى بحيرة المنزلة وكذلك الأراضى الزراعية بزمام مركز دمياط وخاصة قرى البصارطة وأولاد حمام، حيث يقوم أصحاب الأراضى الزراعية وخاصة القريب من مسطحات بحيرة المنزلة باستقطاع مساحات تصل إلى 1/2 فدان زراعة، ويقومون بحفر الأرض وإنشاء أحواض لتربية القراميط والأسماك ويتم تغذيتها من مياه بحيرة المنزلة وبالمخالفات الحيوانية والنباتية بما يمثل إهدارا للمساحة الزراعية بخلاف التلوث الناتج عنها هذه المزارع خاصة أن سمك القراميط يتغذى على المخلفات بكافة أنواعها بالإضافة إلى إقامة مئات التحايوط المخالفة المنشترة بالمسطح المئاى بالبحيرة ورغم قيام حملات بإزالتها إلا أنها سرعان ماتعود مرة أخرى.

ويضيف سامى الغباشى عضو مجلس محلى محافظة سابق أن قانون البحيرات حدد حرم البحيرة 200 متر من الأرض اليابسة ملك البحيرة وأن البحيرات تتبع هيئه الثروة السمكية بوزارة الزراعة وأن المناطق المجففة تنقل ملكيتها لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، ولكن معظم أراضى البحيرة سواء المسطح المائى أو الأرض اليابسة التى تم تجفيفها بالقبر من البحيرة تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضى على مدار سنوات طويلة.

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لـ"اليوم السابع" المهندس ماهر سوريال مدير هيئة الثروة السمكية بدمياط بحصر التعديات الواقعة داخل نطاق بحيرة المنزلة فى نطاق محافظة دمياط، وإعداد جدول زمنى لإزالتها فى أسرع وقت ممكن كما وجه المحافظ بإعداد تقرير أسبوعى بعدد الحالات التى تم إزالتها أسبوعيا.

وكان المحافظ قد تلقى تقريرا يفيد وجود عدد من التعديات على أراضى بحيرة المنزلة فى الوقت الذى تشهد فيه البحيرة أعمال تطوير ورفع كفاءة لإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل.



