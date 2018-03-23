صور .. أطفال شمال سيناء ينظمون محاكاة للانتخابات







شمال سيناء - محمد حسين

نظم عدد من الأطفال بمدارس مدينة العريش وبئر العبد بشمال سيناء نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل مدير التربية والتعليم بشمال سيناء، لـ"اليوم السابع"، إن محاكاة الإجراءات الانتخابية، استهدف التنشئة الوطنية لطلاب شمال سيناء.

وأضاف أنه تم تنفيذها فى مدرسة بنك سيناء بالعريش بحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح الشاعر أن محاكاة الانتخابات تضمنت تدريب الطلاب على الإجراءات الانتخابية من الكشف على اسم الناخب والتسجيل فى سجلات الحضور، واستكمال استمارة الترشيح ووضعها فى الصندوق ووضع اصبع اليد فى الحبر الفوسفورى.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالتجربة، وأكدوا على أن دورهم الوطنى زاد بعد هذه المحاكاة من خلال توعية أولياء أمورهم بالإجراءات الانتخابية.

وأشار أنه حضر كثير من الآباء والأمهات هذه المحاكاة، وسعدوا بهذه التجربة، وطالبوا بزيادة دور التربية والتعليم فى تنمية الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب.

شارك فى المحاكاة 50 طالبا وطالبة من كافة المستويات التعليمية رياض الأطفال وابتدائى وإعدادى وثانوى بإدارتى العريش وبئر العبد.

وأشرف على تنفيذ المحاكاة إدارة التربية المسرحية وإدارة الموهوبين وإدارة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وتوجيه رياض الأطفال.