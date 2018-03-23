صور.. أطفال بنى سويف يلتقطون الصور مع زير الأوقاف ويودعونه بعلامات النصر

صور.. أطفال بنى سويف يلتقطون الصور مع زير الأوقاف ويودعونه بعلامات النصرالجمعة، 23 مارس 2018 04:48 م
الأطفال يلتفون حول الوزير
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
أصر أطفال قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وفوجئ وزير الأوقاف عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة بمسجد الشهداء فى قريته صفط راشين بأطفال القرية يأخذون الصورة السلفى معه ويودعونه بعلامات النصر والتصفيق حتى مغادرة سيارته.
وخطب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم داخل مسجد الشهداء بمسقط رأسه قرية صفط راشين.
الأطفال يلتقطون الصور مع وزير الأوقاف
أطفال القرية مع الوزير
الأطفال يلتفون حول الوزير
فرحة الأطفال بلقاء وزير الأوقاف
وزير الأوقاف مع الوزير
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة