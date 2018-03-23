صور.. أطفال بنى سويف يلتقطون الصور مع زير الأوقاف ويودعونه بعلامات النصر







بنى سويف :هانى فتحى

أصر أطفال قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وفوجئ وزير الأوقاف عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة بمسجد الشهداء فى قريته صفط راشين بأطفال القرية يأخذون الصورة السلفى معه ويودعونه بعلامات النصر والتصفيق حتى مغادرة سيارته.

وخطب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم داخل مسجد الشهداء بمسقط رأسه قرية صفط راشين.



الأطفال يلتقطون الصور مع وزير الأوقاف



أطفال القرية مع الوزير



الأطفال يلتفون حول الوزير



فرحة الأطفال بلقاء وزير الأوقاف