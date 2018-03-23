صور.. أسير فلسطينى يغادر غزة لتلقى العلاج فى القاهرة







كتب- هاشم الفخرانى

يغادر الأسير المحرر المبعد "طارق عز الدين" اليوم الجمعة، قطاع غزة متوجهاً لمصر لتلقى العلاج.

وذكر موقع "أمد" الفلسطينى أن سفارة فلسطين فى القاهرة، أجرت اتصالات مع الجانب المصرى بخصوص سفر الأسير المحرر والمبعد من جنين إلى قطاع غزة طارق عز الدين.



علاج الأسير الفلسطينى طارق عز الدين فى القاهرة

وقالت السفارة في بيان صحفي إنها خاطبت السلطات المصرية من أجل تسهيل سفره في أقرب وقت ممكن، وأنها تعاملت مع الطلبات التي وصلتها بشأن طارق عزالدين من اللحظات الأولى.



طارق عز الدين

وأشارت السفارة أنها ستستمر فى متابعة سفره ووصوله إلى مصر، وتلقيه علاجه.

يذكر، أنّ طارق عزالدين هو أسير محرر في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وواحد من أبطال معركة جنين البطولية، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من عشر سنوات وتم إبعاده إلى قطاع غزة ضمن عدد من الأسرى المحررين المفرج عنهم بموجب الصفقة، وشغل في قطاع غزة منصب مدير إذاعة صوت الأسرى.