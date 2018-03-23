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الجمعة، 23 مارس 2018 11:03 م
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صندوق النقد الدولى يصرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار من قرض لتونس

الجمعة، 23 مارس 2018 10:33 م
صندوق النقد الدولى يصرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار من قرض لتونس الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي





(رويترز)
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قال البنك المركزى التونسى إن صندوق النقد الدولى وافق اليوم الجمعة على دفع شريحة بقيمة 257 مليون دولار فى إطار برنامج لإقراض لتونس مدته أربع سنوات.

والبرنامج البالغ قيمته حوالى 2.8 مليار دولار والذى تم التوصل إليه فى 2016، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة.

 


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دولار

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