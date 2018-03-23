صندوق النقد الدولى يصرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار من قرض لتونس

صندوق النقد الدولى يصرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار من قرض لتونسالجمعة، 23 مارس 2018 10:33 م
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
(رويترز)
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قال البنك المركزى التونسى إن صندوق النقد الدولى وافق اليوم الجمعة على دفع شريحة بقيمة 257 مليون دولار فى إطار برنامج لإقراض لتونس مدته أربع سنوات.
والبرنامج البالغ قيمته حوالى 2.8 مليار دولار والذى تم التوصل إليه فى 2016، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة.
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