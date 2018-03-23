شركة أباتشى العالمية تخطط لحفر 50 بئر بترولية جديدة بمصر خلال عام







كتب – أحمد أبو حجر

تخطط شركة أباتشى العالمية للبترول أن يشهد العام المالى الجديد برنامجا استكشافيا طموحا بمصر يشمل حفر 50 بئراً من خلال شركتى قارون وخالدة.

وبحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع الرئيس التنفيذي لشركة أباتشى العالمية جون كريستمان والوفد المرافق له وبحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف أنشطة الشركة فى مصر وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

وأوضح الملا، فى بيان اليوم، أن اللقاء شهد مناقشة تطورات أوضاع صناعة البترول والغاز اقليمياً وعالمياً، كما استعرض أهم النتائج التي حققها قطاع البترول المصرى خلال الفترة الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول ، كما تناول اللقاء أيضاً الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مناطق مصر سواء البرية أو البحرية .

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة اباتشى أنه استعرض مع المهندس طارق الملا وزير البترول آليات عمل الشركة لزيادة معدلات الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيات لمواجهة التناقص الطبيعى في إنتاجية الآبار في مناطق امتيازها، مشيراً إلى التزام الشركة بالخطط والبرامج الاستثمارية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يشهد العام المالى الجديد برنامج استكشافى طموح يشمل حفر 50 بئراً من خلال شركتى قارون وخالدة.