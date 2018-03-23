شجاعة ضابط تنقذ طفلة من السرقة تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

شجاعة ضابط تنقذ طفلة من السرقة تحت تهديد السلاح بالإسكندريةالجمعة، 23 مارس 2018 01:30 م
حبس - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق
نجح ضابط شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عاطلين وسائق، حاولوا سرقة طفلة داخل سيارة ميكروباص تحت تهديد السلاح بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية.
وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندريه، إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائى، بأنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم أول المنتزه بشارع عقل باشا، منطقة سيدى بشر قبلى بدائرة القسم، تناهى إلى سمعه صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل السيارة رقم "س ب د 8275 مصر"، ميكروباص صغير الحجم " يستقلها بعض الأشخاص، فقام بملاحقتها وتمكن من ضبط السيارة بشارع المسرح دائرة القسم.
وتبين أن مستقليها، "م ص ا"، و شهرته "ميدو " 23 سنة عاطل، مقيم شارع المسرح، دائرة القسم السابق اتهامه فى قضية جنايات القسم "مخدرات"، بحوزته فرد خرطوش - عيار 12، "م ا م" 21 سنة مقيم شارع 60 دائرة القسم، بحوزته سلاح أبيض " سكين "، ي ع ا" 19 سنة سائق، مقيم شارع المسرح دائرة القسم، "قائد السيارة " بحوزته سلاح أبيض " سكين "، حال قيامهم بإحتجاز "ش ر م" 14 سنة بدون عمل، مقيمه شارع محمد فريد منطقة سيدي بشر قبلي دائرة القسم، داخل السيارة محاولين سرقتها تحت تهديد السلاح ، بمواجهتهم ، اعترفوا.
وتم التحفظ على المتهمين والسيارة، والسلاحين " النارى - الأبيض" ، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى، تحرر المحضر رقم 64/8462 /2018 جنايات قسم أول المنتزه ، وجارى العرض على النيابة.
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة