شجاعة ضابط تنقذ طفلة من السرقة تحت تهديد السلاح بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

نجح ضابط شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عاطلين وسائق، حاولوا سرقة طفلة داخل سيارة ميكروباص تحت تهديد السلاح بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندريه، إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائى، بأنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم أول المنتزه بشارع عقل باشا، منطقة سيدى بشر قبلى بدائرة القسم، تناهى إلى سمعه صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل السيارة رقم "س ب د 8275 مصر"، ميكروباص صغير الحجم " يستقلها بعض الأشخاص، فقام بملاحقتها وتمكن من ضبط السيارة بشارع المسرح دائرة القسم.

وتبين أن مستقليها، "م ص ا"، و شهرته "ميدو " 23 سنة عاطل، مقيم شارع المسرح، دائرة القسم السابق اتهامه فى قضية جنايات القسم "مخدرات"، بحوزته فرد خرطوش - عيار 12، "م ا م" 21 سنة مقيم شارع 60 دائرة القسم، بحوزته سلاح أبيض " سكين "، ي ع ا" 19 سنة سائق، مقيم شارع المسرح دائرة القسم، "قائد السيارة " بحوزته سلاح أبيض " سكين "، حال قيامهم بإحتجاز "ش ر م" 14 سنة بدون عمل، مقيمه شارع محمد فريد منطقة سيدي بشر قبلي دائرة القسم، داخل السيارة محاولين سرقتها تحت تهديد السلاح ، بمواجهتهم ، اعترفوا.

وتم التحفظ على المتهمين والسيارة، والسلاحين " النارى - الأبيض" ، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى، تحرر المحضر رقم 64/8462 /2018 جنايات قسم أول المنتزه ، وجارى العرض على النيابة.