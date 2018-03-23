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شاهد والد الشهيد ماثيو سمير: أدعم السيسي ونقف مع القوات المسلحة ضد الإرهاب

الجمعة، 23 مارس 2018 08:07 م
شاهد والد الشهيد ماثيو سمير: أدعم السيسي ونقف مع القوات المسلحة ضد الإرهاب سمير حبيب ميخائيل





أسيوط ـ محمود عجمى
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قال سمير حبيب ميخائيل، والد الشهيد المجند "ماثيو" أؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها أواخر مارس الجارى؛ مؤكدا دعمه للقوات المسلحة ورجال الشرطة فى حربها ضد قوى الإرهاب وتطهير سيناء.

وقال سمير حبيب ميخائيل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "إننى أرفض ما تم إذاعته عبر قناة الشرق المأجورة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بعد عرض قضية ابنى الشهيد "ماثيو" والمتاجرة بها؛ مؤكدا على دعم القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب؛ مطالبا أهالى قرية بلوط التابعة لمركز القوصية بأسيوط، المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية.


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