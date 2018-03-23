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شاهد.. الحاجة هدية أكبر معمرة فى مصر: السيسى جدع ومفرطش فينا للى يبهدلنا.. وهنزل الانتخابات

الجمعة، 23 مارس 2018 10:01 م
شاهد.. الحاجة هدية أكبر معمرة فى مصر: السيسى جدع ومفرطش فينا للى يبهدلنا.. وهنزل الانتخابات





محمد فتحى عبد الغفار .. تصوير أحمد حسن
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الحاجة هدية تبلغ من العمر 120 سنة، أكبر معمرة فى مصر، وتسكن فى حى من أقدم أحياء مصر وهو حى المغربلين، قال عنها أهالى المنطقة أنها أول من أسست سوق المغربلين عندما كانت تجلس بجوار فرشتها التى تبيع عليها الثوم والفجل والخضار .

"كتر خير الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه فى أكل فى الدولة وممشى الدولة فالشكر لربنا الأول والسيسى بعد ربنا، السيسى كويس وابننا من الشعب وكان كويس فى الجيش، وسيرته كويسة ومفرطش فينا ولا همل فينا ولا همل علينا ولا فرط فينا للغرب تبهدلنا ومخلاش حد يبهدلنا السيسي جدع"

 

ووجهت رسالة للمصريين، "المصريين أجدع ناس، ومصر أحسن دولة، أوعى تقول قطر اوعى تقول تركيا ، أحسن دولة فى العالم هى مصر أم الدنيا".

 

"انا بروح الانتخابات، وهنزل الانتخابات الرئاسية اللى جاية وهنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى، السيسى حلو وابننا وابن بلدنا وخدم الجيش، ويحيا السيسى".


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