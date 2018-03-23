شاب ينهى حياته بطلق نارى من بندقية خرطوش فى إسنا جنوب الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أنهى شاب حياته بطلق ناري من بندقية خرطوش بقرية النواصر بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم نقل جثمانه لمستشفي إسنا المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت عندما استقبل مستشفى إسنا المركزي، شابا توفى بطلق ناري في الرأس، ويدعى "أحمد.م.ح" 25 سنة مزارع ومقيم بقرية النواصر، وتبين أنه مصاب بتهشم كامل في الجمجمة، وبها فتحة دخول من الفم وخروج من الأذن اليمني، وبسؤال والدته "زينب.ف.ن" 60 سنة، أكدت قيام نجلها بضرب نفسه ببندقية خرطوش، وتم العثور علي البندقيه، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2144 لسنة 2018 اداري اسنا، وتولت النيابة العامة التحقيق.